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Bojan Hrvatin, svedok-saradnik i nekadašnji pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, izjavio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je nakon hapšenja vođa klana slao poruke preteće sadržine kako bi se članovima grupe stavilo do znanja da ne smeju da sarađuju sa istražnim organima.

Bojan Hrvatin, Miljković i Belivuk Foto: Zoran Jevtić, MUP Srbije, Kurir

Odgovarajući na pitanja advokata odbrane Dejana Lazarevića, Hrvatin je rekao da se ne seća da je preko aplikacije Skaj eksplicitno pretio da će pobiti porodice onih koji priznaju krivicu, ali je potvrdio da je slao poruke sličnog sadržaja.

- Ne sećam se da sam baš pretio putem Skaja da ću pobiti celu porodicu onog okrivljenog ko prizna krivicu, ali jesam slao poruke tog tipa. U tom momentu, kada su ljudi pohapšeni, smatralo se da treba odmah reagovati i staviti do znanja da ne sme da se priča - rekao je Hrvatin.

Podsetimo, Hrvatin je uhapšen u julu 2021. godine, gotovo pet meseci nakon hapšenja Belivuka, Miljkovića i ostalih pripadnika grupe. Nedugo po hapšenju prihvatio je saradnju sa tužilaštvom i dobio status svedoka-saradnika.

Pored njega, status svedoka-saradnika dobili su i Srđan Lalić i Nikola Spasojević u zamenu za blažu kaznu.

O Skaj komunikaciji

Govoreći o korišćenju kriptovane aplikacije Skaj, Hrvatin je naveo da se ne seća PIN koda koji je koristio, ali da pamti da je uglavnom imao jedan nalog.

- Koristio sam jedan PIN, osim kada smo radili pokojnog Vukićevića. Za tu akciju koristili smo drugi PIN kod - rekao je Hrvatin.

Dodao je da telefon nije davao drugim osobama, osim povremeno da pogledaju fotografiju ili poruku dok je on bio prisutan.

- Uglavnom sam ja slao poruke, uključujući i glasovne - rekao je svedok-saradnik.

Kako je naveo, Skaj aplikaciju koristio je sve do njenog gašenja početkom 2021. godine.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir

"Kuća u novinama nije ta"

Na današnjem pretresu ponovo su bila tema presretnute Skaj poruke koje je Hrvatin razmenjivao sa visokopozicioniranim pripadnikom kavačkog klana Duškom Roganovićem neposredno nakon hapšenja Belivukove grupe 4. februara 2021. godine.

Među porukama koje su na prošlom suđenju izvedene kao dokaz nalazile su se i one u kojima komentariše policijsku istragu.

- Samo da ćute, brate moj! To je najbitnije sada! - napisao je Hrvatin na dan hapšenja.

U drugoj poruci navodi:

- Zabacili su mrežu i nadaju se nekom saradniku, jer nemaju ništa za ubistva, ne znam za druge stvari.

Duško Roganović Foto: Privatna Arhiva

Posebnu pažnju privukla je komunikacija o kući u Ritopeku, za koju će kasnije biti utvrđeno da je korišćena za izvršavanje najtežih krivičnih dela.

- Brate, ako je ova kuća koja je u novinama, to nije ta - napisao je tada Roganoviću.

A Hrvatin je danas pred sudom objasnio da je svesno slagao.

- Poslata mi je fotografija iz novina. Pitao me je da li je to ta kuća, a ja nisam hteo da mu kažem da jeste. Zbog svoje bezbednosti rekao sam da nije - izjavio je.

1/12 Vidi galeriju Fotografije kuće strave u Ritopeku Foto: Nenad Kostić

Inače, Duško Roganović s kojim je svedok saradnik bio u kontaktu posle hapšenja zloglasnog klana, podsetimo, trenutno je u bekstvu pošto je Crna Gora za njim raspisala poternicu. On je 2017. preživeo atentat, ali je u eksploziji bombe postavljene pod automobil bio teško povređen. Iste godine, ubijen mu je otac, a godinu dana kasnije u ratu kavačkog i škaljarskog klana stradao mu je i brat od strica Vladimir Roganović. Šćepan Roganović, rođeni Duškov brat, ubijen je 2020.

Pomenuo i transport kokaina Hrvatin je tokom svedočenja naveo da je učestvovao u prevozu kokaina, ali da se nije bavio trgovinom oružjem. - Prevozio sam kokain, ali nisam kupovao niti prodavao oružje - rekao je.

Spomenuli i Dekstera

Tokom pretresa reč je dobio i optuženi Marko Miljković, koji je pitao Hrvatina da li je planirao ubistvo Darija Đorđevića Dekstera.

- Koliko se sećam, ne - odgovorio je Hrvatin.

Dekster Foto: Heute.at

Interesantno je da je policiji 2020. godine prijavljen Deksterom nestanak i da se našao na spisku sa drugim imenima mladića čija sudbina nije bila poznata, a za čija ubistva je optužena grupa Veljka Belivuka. Međutim, ispostavilo se i da je živ i da je sa istim tim Belivukom usko sarađivao.

Darije Đorđević, poznat kao Dekster, uhapšen je u Beču u junu 2021. godine i pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog trgovine narkoticima u Austriji. Srpsko tužilaštvo ga, zajedno sa Nikolom Vušovićem, označava kao jednog od vođa takozvanog vračarskog klana, ogranka kavačkog klana.

Belivuk: Terete me i da sam pripremao ubistva neke dvojice, nije ni bitno...

Na kraju za govornicu je izašao i Veljko Belivuk, koji sve vreme pokušava da ospori autentičnost poruka izvedenih kao dokaz.

U poruci koja je prikazana danas u sudu, inače od 7. jula 2020. godine piše: "Ja sam na granici sa Slovenijom, pokušavam da uđem na foru."

Foto: Printscreen/Vijesti, Privatna Arhiva

Belivuk je izjavio da u tom periodu navodno nije mogao da bude na slovenačkoj granici.

- U drugom predmetu me terete da sam 2. jula bio u Grčkoj i pripremao ubistvo neke dvojice, to nije ni bitno, ali ne mogu istovremeno da budem u Grčkoj i na granici sa Slovenijom. Pitamo se šta je onda istina od toga. Grčka se ne graniči sa Slovenijom, ali nećemo držati čas geografije ovde - rekao je Belivuk.