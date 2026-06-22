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Uhapšeni su državljanin Ruske Federacije K. B. (41), Novosađanin D. V. (63) Zrenjaninac A. M. (51), D. R. (49) iz Aleksinca, S. F. (32) iz Bora i N. T. (47) iz Velike Plane uhapšeni su u nastavku akcije "Armagedon".

00:48 Velika akcija hapšenja pedofila u Srbiji Izvor: MUP

- Sumnja se da su oni putem interneta, u dužem vremenskom periodu, preuzimali, čuvali i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u p**rnografske svrhe, na način da su preko društvenih mreža i aplikacija registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnim licima, od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i video materijale s**ksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni - piše u saopštenju.

Takođe se sumnja da je D .V. koristio lažni nalog na aplikaciji ''Snapchat", predstavljajući se kao devojčica, dok se za D. R. sumnja da je kao član grupe na aplikaciji ''Viber'', sa ostalim članovima pribavljao i delio materijal nastao s**ksualnom eksploatacijom dece.

Policija je pretresom stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, pronašla računare i računarsku opremu, u kojima su uvidom, pronađene fotografije i video zapisi nastali s**ksualnom eksploatacijom dece od 6 do 14 godina.

1/6 Vidi galeriju Hapšenje pedofila Foto: screenshot MUP Srbije

Osumnjičenima K. B., D. V., A. M., D. R. i S. F. određeno je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok je protiv N. T. podneta krivična prijava u redovnom postupku. MUP Republike Srbije navodi da će nastaviti da ulaže maksimalne napore u zaštiti dece od svih oblika zloupotrebe u digitalnom okruženju.