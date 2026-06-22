Više javno tužilaštvo u Subotici je svojim rešenjem od 17.12.2024. godine, ukinulo zadržavanje određeno rešenjem MUP RS PS Subotica od 16.12.2024. godine, prema Sanji Mekić iz Velikog Gradišta .

Određeno je da se ista ima pustiti na slobodu odmah, dok je u istom postupku rešenjem od 14.02.2025. godine zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 246 st. 1. KZ, usled nepostojanja osnova sumnje da je prijavljena izvršila citirano krivicno delo, niti drugo krivično delo čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.