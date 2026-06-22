U Kumodražu se dogodila pucnjava u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok je druga teško povređena. Policija traga za napadačem.
Hronika
PUCNJAVA U KAFIĆU U KUMODRAŽU! JEDNA OSOBA UBIJENA, IMA RANJENIH: Napadač u bekstvu, na snazi akcija "Vihor"
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Jedna osoba je ubijena, dok je druga teško povređena u pucnjavi koja se dogodila u Kumodražu danas oko 16 sati.
Kako se saznaje, pucnjava se dogodila u jednom lokalu u Kumodražu kada je jedna osoba ispalila hice.
Napadač je nakon pucnjave pobegao.
Povređena osoba je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju.
Policija traga za počiniocem i na snazi je akcija Vihor 3.
Uskoro opširnije...
Kurir.rs/Blic
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