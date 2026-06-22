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Jedna osoba je ubijena, dok je druga teško povređena u pucnjavi koja se dogodila u Kumodražu danas oko 16 sati.

Kako se saznaje, pucnjava se dogodila u jednom lokalu u Kumodražu kada je jedna osoba ispalila hice.

Napadač je nakon pucnjave pobegao.

Povređena osoba je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju.

Policija traga za počiniocem i na snazi je akcija Vihor 3.

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Blic

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