Slušaj vest

Darko Vesković zvani Prika (46) ubijen je danas oko 16 časova u pucnjavi koja se, kako Kurir nezvanično saznaje, dogodila u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

- Danas oko 15.40 došlo je do pucnjave u jednom kafiću u naselju Kumodraž. Jedan muškarac je preminuo na licu mesta od zadobijenih prostrelnih rana, a drugi muškarac koji je bio sa njim, sa teškim povredama prevezen je na VMA radi dalje dijagnostike - kaže izvor Kurira.

Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Prema prvim informacijama, naoružani napadač ušao je u lokal i iz za sada neutvrđenih razloga otvorio vatru na prisutne.

Kako nezvanično saznajemo, Darko je zadobio prostrelne povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Ne propustiteHronika(FOTO) DARKO PRUŽIO RUKU NAPADAČU, ON MU POTOM PUCAO U LEĐA! Nadzorna kamera snimila TRENUTAK UBISTVA VESKOVIĆA: Prve fotografije s mesta pucnjave
WhatsApp Image 2026-06-22 at 17.52.12 (1).jpeg

Na mesto zločina odmah su upućene jake policijske snage, koje su obezbedile područje i započele uviđaj.

- Za napadačem je pokrenuta intenzivna potraga, dok se utvrđuju sve okolnosti ovog zločina, kao i motiv pucnjave. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o ubistvu koje je uznemirilo stanovnike Kumodraža - dodaje sagovornik.

Prethodno se pozdravio s napadačem

Kako nezvanično saznajemo, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, prema navodima, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa jednim muškarcem

Posle nekoliko koraka napadač je navodno izvadio pištolj i ispalio mu više hitaca u leđa, a zatim pritrčao i zapucao na njegovog prijatelja. Darko je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA gde se lekari bore za njegov život

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaPUCNJAVA U KAFIĆU U KUMODRAŽU! JEDNA OSOBA UBIJENA, IMA RANJENIH: Napadač u bekstvu, na snazi akcija "Vihor"
screenshot-4.jpg
HronikaPUCAO IZ PIŠTOLJA BEZ DOZVOLE, PA GA ŠIPKOM TUKAO PO GLAVI! Otkriveni novi detalji dramatičnog incidenta u Rakovici, saslušan uhapšeni vozač "mercedesa"
policija-foto--nemanja-nikolic.jpg
PlanetaPUCNJAVA U SREDNJOJ ŠKOLI, UZNEMIRUJUĆI SNIMCI IZ UČIONICE! Ubijeno troje đaka i ranjeno petoro na Filipinima, učenik napadač uhapšen (VIDEO)
Filipini škola pucnjava.jpg
Društvo"PUCAJU KAO KAUBOJI" Marković upozorava: Sve je više besa i nervoze među ljudima
policija