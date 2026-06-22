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Darko Vesković zvani Prika (46) ubijen je danas oko 16 časova u pucnjavi koja se, kako Kurir nezvanično saznaje, dogodila u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž.

- Danas oko 15.40 došlo je do pucnjave u jednom kafiću u naselju Kumodraž. Jedan muškarac je preminuo na licu mesta od zadobijenih prostrelnih rana, a drugi muškarac koji je bio sa njim, sa teškim povredama prevezen je na VMA radi dalje dijagnostike - kaže izvor Kurira.

1/10 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Prema prvim informacijama, naoružani napadač ušao je u lokal i iz za sada neutvrđenih razloga otvorio vatru na prisutne.

Kako nezvanično saznajemo, Darko je zadobio prostrelne povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Na mesto zločina odmah su upućene jake policijske snage, koje su obezbedile područje i započele uviđaj.

- Za napadačem je pokrenuta intenzivna potraga, dok se utvrđuju sve okolnosti ovog zločina, kao i motiv pucnjave. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o ubistvu koje je uznemirilo stanovnike Kumodraža - dodaje sagovornik.

Prethodno se pozdravio s napadačem

Kako nezvanično saznajemo, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, prema navodima, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa jednim muškarcem

Posle nekoliko koraka napadač je navodno izvadio pištolj i ispalio mu više hitaca u leđa, a zatim pritrčao i zapucao na njegovog prijatelja. Darko je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA gde se lekari bore za njegov život