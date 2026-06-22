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Darko Vesković, poznat pod nadimkom Prika (46), ubijen je danas u pucnjavi koja se dogodila oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, saznaje nezvanično Kurir.

Kako se vidi na snimku u čiji posed je došao Kurir, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafićpozdravio sa napadačem. Nakon toga su, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa jednim muškarcem, kada je napadač izvadio pištolj i sa više hitaca ubio Veskovića.

Međutim, on se tu ne zaustavlja već nastavlja da puca i teško ranjava osobu koja je u tom trenutku sedela za stolom.

Darko je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA gde se lekari bore za njegov život.

Uznemirujući video

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Danas oko 15.40 došlo je do pucnjave u jednom kafiću u naselju Kumodraž. Jedan muškarac je preminuo na licu mesta od zadobijenih prostrelnih rana, a drugi muškarac koji je bio sa njim, sa teškim povredama prevezen je na VMA radi dalje dijagnostike - rekao je izvor Kurira.

Kako se nezvanično saznaje, Darko je zadobio prostrelne povrede usled kojih je preminuo na licu mesta.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Na mesto zločina odmah su upućene jake policijske snage, koje su obezbedile područje i započele uviđaj.

- Za napadačem je pokrenuta intenzivna potraga, dok se utvrđuju sve okolnosti ovog zločina, kao i motiv pucnjave. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o ubistvu koje je uznemirilo stanovnike Kumodraža - dodaje sagovornik.