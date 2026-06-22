Policija je u Kruševcu uhapsila muškarca nakon incidenta u kojem je, prema navodima, napadnuto dete, a snimak događaja pojavio se na društvenim mrežama.
Hronika
UVUKAO TUĐE DETE U AUTO I POČEO BRUTALNO DA GA UDARA! Uznemirujuć prizor nasred ulice u Kruševcu: Muškarac uhapšen, otac dečaka tvrdi DA JE OVO RAZLOG (FOTO)
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KRUŠEVAC - U Kruševcu je danas tokom podneva došlo do jezivog nasilja nad detetom od strane muškarca koji ga je prethodno uvukao u automobil, prenosi Rina.
Kako se saznaje od oca dečaka koji je napadnut, sukob je navodno nastao zbog sličica, prenosi 192.
Muškarac uveo dete u auto i udarao ga u Kruševcu Foto: Instagram/192_rs
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Uznemirujući snimak incidenta objavljen je na Instagram stranici "192". Na njemu se u jednom trenutku mogu čuti krici deteta koje je napadnuto. Zbog izuzetno uznemirujućeg sadržaja, snimak nećemo objavljivati.
Navodno je svemu prethodila svađa između prebijenog dečaka i deteta od napadača.
Brzom reakcijom policije, napadač je uhapšen.
Kurir.rs/192
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