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Naime, kako je Kurir pisao, do pucnjave je došlo oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, kada je Vesković prišao i rukovao se sa napadačem, ne znajući da će izvući pištolj iz torbice, a potom ga ubiti sa nekoliko hica.

Tom prilikom, dva metka su pogodila V. M., koji je bio za stolom neposredno pored mesta pucnjave.

Ranjenik je prebačen hitno na VMA, i prema nezvaničnim informacijama, u stabilnom je stanju.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Kako se vidi na snimku u čiji posed je došao Kurir, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa jednim muškarcem, kada je napadač izvadio pištolj i sa više hitaca ubio Veskovića.

Darko je preminuo na licu mesta, dok je ranjenik prebačen u bolnicu.

Uznemirujući video

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Danas oko 15.40 došlo je do pucnjave u jednom kafiću u naselju Kumodraž. Jedan muškarac je preminuo na licu mesta od zadobijenih prostrelnih rana, a drugi muškarac koji je bio sa njim, sa teškim povredama prevezen je na VMA radi dalje dijagnostike - rekao je izvor Kurira.

Kako se nezvanično saznaje, Darko je zadobio prostrelne povrede usled kojih je preminuo na licu mesta.

Na mesto zločina odmah su upućene jake policijske snage, koje su obezbedile područje i započele uviđaj.

- Za napadačem je pokrenuta intenzivna potraga, dok se utvrđuju sve okolnosti ovog zločina, kao i motiv pucnjave. Očekuje se da će nakon uviđaja biti poznato više detalja o ubistvu koje je uznemirilo stanovnike Kumodraža - dodaje sagovornik.