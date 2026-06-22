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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su P. M. (50) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

On se sumnjiči da je na parkingu jednog tržnog centra, uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao.

Dečak je upućen na lekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog.