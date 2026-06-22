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U beogradskom naselju Rakovica večeras je došlo do ozbiljnog incidenta kada je, prema prvim informacijama, mlađi muškarac izboden oštrim predmetom u Ulici patrijarha Joanikija.

Prema prvim informacijama, policiji je u 23.25 časova prijavljeno da je mlađe, za sada nepoznato muško lice, napadnuto i izbodeno oštrim predmetom.

Više policijskih patrola odmah je upućeno na teren kako bi osigurale lokaciju i započele uviđaj. Lekarska ekipa Hitne pomoći takođe je brzo stigla na adresu kako bi pružila prvu pomoć povređenom mladiću.

Detalji o stepenu povreda žrtve, kao i motivima ovog brutalnog napada, trenutno nisu zvanično potvrđeni. Policija intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti koje su dovele do ovog krvavog pira, kao i na lociranju i identifikaciji napadača.