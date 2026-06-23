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Šesnaestogodišnji F. Ž. povređen je nožem večeras u Ulici patrijarha Joanikija u beogradskom naselju Vidikovac.

Do krvavog pira došlo je nakon što je tinejdžer odbio da preda novac grupi razbojnika koja ga je presrela nasred ulice.

Prema prvim informacijama iz istrage, incident se odigrao kod broja 83. Tinejdžeru je iznenada prišla grupa od pet ili šest mlađih muških osoba, u čijem se društvu nalazila i jedna devojka.

Napadači su opkolili maloletnika i agresivno zahtevali da im odmah preda sav novac koji ima kod sebe. Nakon što je tinejdžer odbio da im preda pare, situacija je eskalirala. Jedan od mladića iz grupe potegao je nož i ubo šesnaestogodišnjaka u levu podlakticu.

Ranjeni tinejdžer bežao kroz naselje

Uprkos povredi i pretrpljenom šoku, tinejdžer je neposredno nakon uboda uspeo da se otrgne i pobegne od razbojnika. Sklonio se u obližnji park kod broja 28 u istoj ulici, odakle su alarmirane hitne službe.

Policija je prijavu o ovom događaju primila u 23.25 časova, nakon čega su patrole i ekipa Hitne pomoći poslate na teren. Tinejdžer je zatečen u parku, gde su mu lekari odmah ukazali prvu pomoć.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, povređeni F. Ž. je u svesnom i komunikativnom stanje kolima Hitne pomoći hitno prevezen na Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj radi daljeg zbrinjavanja.

Foto: Instagram

Policijska potera u Rakovici: Traže se napadači i devojka

Na mestu izvršenja krivičnog dela policijski inspektori su tokom uviđaja pronašli vidne tragove krvi. Ovaj deo Rakovice je pod jakom policijskom blokadom, a operativci intenzivno češljaju teren u potrazi za grupom.

Precizan fizički opis napadača u ovom trenutku ne postoji, ali policija već radi na skidanju snimaka sa nadzornih kamera sa okolnih objekata kako bi se napadači i devojka koja je bila sa njima što pre identifikovali i uhapsili.

Istraga je u toku.