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Apelacioni sud u Novom Sadu je pravosnažno osudio Subotičanina Dejana Jakovljevića (54) na 13 i po godina zatvora za ubistvo sina i napada na suprugu u decembru 2022.godine. Ovu kaznu sud je izrekao nakon što je preinačio prvostepenu presudu kojom je Jakovljević prethodno osuđen na kraću kaznu zatvora.

Apelacioni sud stavio tačku na slučaj

Kako je za Kurir televiziju izvestila novinarka Aleksandra Orlić, Apelacioni sud u Novom Sadu konačno je stavio tačku na jedan od najpotresnijih porodičnih zločina koji su poslednjih godina uznemirili javnost u Subotici. Tragedija se dogodila u noći između 9. i 10. decembra 2022. godine, kada je nakon verbalnog sukoba otac oštrim predmetom sa više uboda usmrtio svog 23-godišnjeg sina, a potom fizički napao i suprugu, nanevši joj povrede po glavi i telu.

Orlić je podsetila da je, prema informacijama koje su tada dospele u javnost, upravo supruga pozvala policiju. Po dolasku na lice mesta, policijski službenici sprečili su da dođe do još veće tragedije, dok je ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt mladića.

Aleksandra Orlić novinar Foto: Kurir Televizija

Kazna povećana nakon žalbenog postupka

Kako je navela, Jakovljeviću je nakon zločina određeno zadržavanje, a potom i pritvor zbog sumnje da je počinio teško ubistvo. U prvostepenom postupku bio je osuđen na 17 godina zatvora, ali je ta presuda ukinuta i predmet vraćen na ponovno odlučivanje. U ponovljenom postupku izrečena mu je kazna od 10 godina zatvora, nakon čega su usledile žalbe.

Govoreći o konačnoj odluci, Aleksandra Orlić je istakla da je Apelacioni sud u Novom Sadu za krivično delo ubistva izrekao kaznu od 13 godina zatvora, dok je za nanošenje lakih telesnih povreda supruzi dosuđeno osam meseci zatvora. Izrečena je jedinstvena kazna od 13 i po godina zatvora, u koju će biti uračunato vreme provedeno u pritvoru.

Kako je navela, okrivljeni se tokom čitavog postupka branio ćutanjem, pa će motiv zbog kojeg je otac troje dece usmrtio svog najstarijeg sina, najverovatnije ostati nerazjašnjen i nakon pravosnažnog okončanja slučaja.

03:02 APELACIONI SUD DONEO KONAČNU ODLUKU: Otac osuđen na 13 i po godina zatvora zbog ubistva sina i napada na suprugu Izvor: Kurir televizija

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