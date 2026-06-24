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Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dečaka ubice iz Ribnikara, osuđeni su u četvrtak pred Višim sudom u Beogradu na ponovljenom suđenju. Oboje su osuđeni na zatvorske kazne.

Tokom suđenja, važan iskaz dala je dadilja koja je godinama brinula o dečaku. Ona je tokom postupka navela da je primetila kako izbegava odlazak u školu, a sud je ocenio da takvo ponašanje nije moglo ostati neprimećeno osobama koje su svakodnevno bile u njegovom okruženju.

Analizirane poruke Kecmanovića

Stoga, u dokaznom postupku analizirane su i ostale poruke koje su razmenjivali članovi porodice. Tako je navedeno da je dva meseca pre masakra, s obzirom na veliki broj izostanaka iz škole, majka sinu poslala poruku u kojoj mu zamera da se "samo razvlači po krevetu" i da "mesecima ništa ne uči", uz ocenu da "to nije bolest već problem u glavi".

- Sud je ukazao da je maloletni ubica imao čak 211 izostanaka iz škole, što je predstavljalo važnu okolnost prilikom sagledavanja njegovog ponašanja u periodu koji je prethodio zločinu - podseća izvor.

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

Sudija je objasnio da se u pisanoj dokumentaciji ne navodi da je maloletni ubica u sedmom razredu imao koronu, već da je naveo da je jednom bio prehlađen, a ostalih puta se pretvarao da je bolestan.

- Dadilja je pomislila da on izbegava da ide u školi, i bila je ubeđena da nije u pitanju organski uzrok. Miljana Kecmanović mu je slala poruke 27. februara 2023. godine da se spremi da ide u školu, da je nemoguće da se oseća malaksalo, da bolest traje par dana, da nema pravo da više sedi kod kuće i da je škola obavezna - pojasnio je sudija.

Dadilja primetila, a majka dečaka ubice nije?

Početkom marta Miljana Kecmanović je pitala sina da li se spremio za školu, i rekla mu je da obavezno mora da nadoknati izgubljeno gradivo, kao i da ne može on da odlučuje da li će pohađati nastavu ili ne.

- Sud je utvrdio da je nemoguće da je dadilja primetila da izbegava da ide u školu, a da to nisu primetili roditelji sa ovolikim životnim i radnim iskustvom - rekao je sudija.

On je pojasnio da u tome svedoči i činjenica da su izostanke opravdavali roditelji i klinika gde je Vladimir Kecmanović zaposlen.

Miljana Kecmanović Foto: Ilija Ilić

- On je naveo u svom iskazu da se često dešavalo da ostane budan do jutra, da legne oko 5.30 časova kada je i zaspao 3. maja 2023. godine. Roditelji nisu uočili ni ovaj problem - rekao je sudija i zaključio da iz ovoga proizilazi često neosnovano odsustvovanje iz škole i skraćen period spavanja.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića kaznio sa 14 i po godina zatvora za krivičnih dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović dobila dve godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zapuštanje i zanemarivanje maoletnog lica.

Dokazano da Kecmanovići nisu prepoznali opasnost

Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je izrečena roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, rekao je Nenad Stefanović, glavni tužilav Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je zastupalo optužnicu protiv Kecmanovića.

Nenad Stefanović Foto: Kurir

Na izricanju presude otkriveno je da je samo 2 minuta pre nego što je dečak ubica kročio u hol škole njemu majka poslala poruku.

- Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja detata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom - kaže Stefanović.