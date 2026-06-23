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Strašna nesreća dogodila se sinoć na Novom Beogradu, kada je četrnaestogodišnji dečak teško povređen nakon pada sa visine od preko 10 metara.

Tinejdžer se u večernjim satima igrao sa grupom drugara na jednom brdu na Novom Beogradu. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je usled trenutka nepažnje izgubio ravnotežu i strmoglavio se u provaliju duboku više od deset metara.

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, kao i policija.

- Dečak je u svesnom stanju, ali sa vidno teškim povredama, kolima Hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu. Dijagnostikom je utvrđeno da je zadobio teške povrede kičme, odnosno ozbiljne prelome pršljenova - navodi izvor upućen u slučaj.

O ovom jezivom incidentu odmah su obavešteni nadležna policijska uprava, kao i dežurno tužilaštvo.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, a detaljna policijska istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive koji su doveli do ove zamalo kobne dečje igre.

(Kurir.rs/Telegraf)

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