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Prošle su 32 godine od zločina koji je zauvek promenio Suboticu i Palić. Iako se Marinko Magda već više od tri decenije nalazi iza rešetaka, sećanja na krvavu noć iz januara 1994. godine ne blede.

Magda je, podsetimo, 1994. izvršio šest ubistava na Paliću i Subotici, a samo u jednoj noći ubio je pet ljudi.

Masakr je započeo surovom likvidacijom tročlane porodice Petrić - Milana, Stane i njihovog sina Daneta (10), a završio ga ubistvom bračnog para Josipa i Verice Agatić na Paliću. Četiri meseca kasnije policija je utvrdila da je Magda, sam ili u grupi, ubio i staricu Idu Feher u okolini Subotice.

Foto: EPA

Subotica i dalje pamti

Kurir je imao prilike da pre tri godine razgovara sa meštaninom Subotice koji je poznavao porodice stradalih u jednom od najstrašnijih zločina na ovim prostorima. Njegove reči i danas odzvanjaju jednako potresno.

- Jeza me prođe kad pomislim na zločine koje je počinio. Posle te krvave noći Subotica nije bila ista. Mislim da niko dugo nije mirno spavao, čak ni kada smo saznali da je uhapšen i osuđen. Nikada ne znate ko je sa njim sarađivao i ko je sve bio umešan - ispričao je tada sagovornik Kurira.

Magda je osuđen zbog 14 ubistava u Srbiji i Mađarskoj, a među najpotresnijim zločinima ostao je masakr u kojem je u jednoj noći ubio pet osoba, uključujući i desetogodišnjeg dečaka.

Sagovornik Kurira tada je podsetio da su žrtve bile obični, pošteni ljudi koji nisu ni slutili da će im to biti poslednja noć.

- Te noći je pet svojih žrtava ubio u njihovim domovima. Legli su da spavaju kao i svakog drugog dana, ne sluteći da ih čeka smrt. To su bile porodice koje su radile, brinule o deci i pokušavale da žive normalno. Upravo zato je sve to bilo toliko strašno - rekao je on.

I danas, više od tri decenije kasnije, ime Marinka Magde kod mnogih stanovnika severa Srbije izaziva nelagodu, a krvavi događaji iz 1994. godine ostaju jedna od najmračnijih stranica domaće kriminalističke istorije.

Foto: Printscreen/Youtube/ Hír TV

Život kao iz filma

Marinko Magda, poznat i pod nadimkom "Subotički Džek Trbosek", godinama je intrigirao javnost ne samo zbog monstruoznih zločina, već i zbog života koji je vodio pre hapšenja. Kako je Kurir ranije pisao, kroz Suboticu je navodno jahao na belom konju, a povezivan je i sa francuskom Legijom stranaca, kao i sa Arkanovim dobrovoljačkim jedinicama. Uprkos brojnim pričama koje su ga pratile, upravo su brutalna ubistva počinjena početkom devedesetih ostala ono po čemu će njegovo ime zauvek ostati upamćeno.

Foto: Youtube Printscreen

Odbijen zahtev za slobodu

Podsetimo, Marinko Magda nakon 29 godina provedenih iza rešetaka pokušao da dobije uslovni otpust, ali je njegov zahtev odbijen.

Danas, tri godine kasnije, ozloglašeni ubica iza sebe ima već 32 godine provedene u zatvoru, a nadležni sudovi i dalje smatraju da nema uslova za njegov povratak na slobodu. Prema ranijim navodima, Magda nikada nije pokazao iskreno kajanje za zločine zbog kojih je osuđen, a njegovo ime i dalje izaziva jezu među porodicama žrtava i stanovnicima severa Bačke.