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Dečak (14) teško je povređen sinoć na Novom Beogradu kada je tokom igre sa vršnjacima pao sa visine od preko 10 metara, sa zemljanog brda koje se obrušilo.

Tinejdžer se, prema nezvaničnim informacijama, u večernjim satima igrao sa grupom drugara na jednom brdu na Novom Beogradu, kada je, kako se sumnja, usled trenutka nepažnje izgubio ravnotežu usled obrušavanja zemlje na kojoj je stajao i strmoglavio se u provaliju duboku više od deset metara.

Na lice mesta odmah je stigla ekipa Hitne pomoći, kao i policija.

- Dečak je u svesnom stanju, ali sa vidno teškim povredama, kolima Hitne pomoći hitno transportovan u bolnicu. Dijagnostikom je utvrđeno da je zadobio teške povrede kičme, odnosno ozbiljne prelome pršljenova - navodi izvor upućen u slučaj.

O ovom jezivom incidentu odmah su obavešteni nadležna policijska uprava, kao i dežurno tužilaštvo.

Na mestu nesreće obavljen je uviđaj, a detaljna policijska istraga utvrdiće sve tačne okolnosti i motive slučaja.

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