SASLUŠAN OSUMNJIČENI ZA UBISTVO TINEJDŽERA U ČAČKU! Ognjen izvadio nož nakon svađe i izbo Kostu s leđa, pa odlučio ovako da se brani pred tužilaštvom!
Osumnjičeni za ubistvo devetnaestogodišnjeg tinejdžera Koste V. na Gradskoj plaži u Čačku, Ognjen O. (20) iz istog grada, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Čačku, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, potvrđeno je za Kurir.
- Osumnjičeni Ognjen O. saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Čačku i koristio se svojim zakonskim pravom da ne iznosi odbranu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Čačku odredio mu je pritvor do 30 dana - kažu za Kurir iz Višeg javnog tužilašva.
Kako saznajemo, obavljena je i obdukcija tela ubijenog tinejdžera.
- Nakon pristizanja obdukcionog nalaza i prikupljanja ostalih dokaza, tužilaštvo će nastaviti istragu radi utvrđivanja svih okolnosti događaja - dodaje izvor.
Podsetimo, Kosta V. (19) ubijen je u noći između subote i nedelje kod Gradske plaže u Čačku. Kako je Kurir ranije pisao, do krvavog obračuna došlo je nakon verbalnog sukoba dvojice mladića, nakon čega je osumnjičeni izvadio nož i navodno s leđa Kostu izbo ispod rebarnog luka.
- Proboden je sečivom neposredno pored kičme - rekao je ranije Kurira.
Oproštaji
Od nastradalog mladića opraštaju se porodica, prijatelji i poznanici, koji za njega imaju samo reči hvale.
- Bio je divno dete, uvek nasmejan, vaspitan i pošten. Nikada nije pravio probleme, imao je veliko srce i svi su ga voleli. Ne možemo da verujemo da ga više nema i da je imao bilo kakve veze sa osumnjičenim, a očigledno je da su se poznavali - rekao je jedan od njegovih prijatelja za Kurir.
Potresnim rečima od mladića su se oprostili i prijatelji na društvenim mrežama.
- Počivaj u miru, brate. Ne postoje reči kojima možemo da opišemo tugu koju osećamo. Zauvek ćeš ostati u našim srcima - jedna je od brojnih poruka objavljenih nakon zločina.