Slušaj vest

- Osumnjičeni Ognjen O. saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Čačku i koristio se svojim zakonskim pravom da ne iznosi odbranu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Čačku odredio mu je pritvor do 30 dana - kažu za Kurir iz Višeg javnog tužilašva.

Foto: Privatna arhiva

Kako saznajemo, obavljena je i obdukcija tela ubijenog tinejdžera.

- Nakon pristizanja obdukcionog nalaza i prikupljanja ostalih dokaza, tužilaštvo će nastaviti istragu radi utvrđivanja svih okolnosti događaja - dodaje izvor.

- Proboden je sečivom neposredno pored kičme - rekao je ranije Kurira.

Oproštaji

Od nastradalog mladića opraštaju se porodica, prijatelji i poznanici, koji za njega imaju samo reči hvale.

Foto: Privatna arhiva

- Bio je divno dete, uvek nasmejan, vaspitan i pošten. Nikada nije pravio probleme, imao je veliko srce i svi su ga voleli. Ne možemo da verujemo da ga više nema i da je imao bilo kakve veze sa osumnjičenim, a očigledno je da su se poznavali - rekao je jedan od njegovih prijatelja za Kurir.

Potresnim rečima od mladića su se oprostili i prijatelji na društvenim mrežama.