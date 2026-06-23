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Vuk M. koji je juče ranjen u pucnjavi u kafiću u Komodražu, kako Kurir saznaje, iako tesko povređen, sam se odvezao do bolnice!

- Vuk je pogođen sa dva metka u predelu stomaka, nakon što je u napadač pucao i ubio u njegovog prijatelja Darka Veskovića Priku - kaže izvor Kurira.

Vuk je kako se vidi na snimku, u trenutku pucnjave sedeo za stolom.

- Sve se brzo odigralo, kada je video da je Prika upucan, Vuk M. je uspeo da se sagne pored stola, ali su ga pogodila dva metka.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

- Kada je napadač pobegao, Vuk je uspeo da dođe do svojih kola ispred kafića i sam se odveze na VMA - kaže naš izvor.

Kako saznajemo, stanje Vuka M. je teško ali stabilno.

Podsetimo, do pucnjave je došlo juče oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, kada je Vesković prišao i rukovao se sa napadačem, ne znajući da će izvući pištolj iz torbice, a potom ga ubiti sa nekoliko hica.

Tom prilikom, dva metka su pogodila V. M., koji je bio za stolom neposredno pored mesta pucnjave.

Kako se vidi na snimku u čiji posed je došao Kurir, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa jednim muškarcem, kada je napadač izvadio pištolj i sa više hitaca ubio Veskovića.