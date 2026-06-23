ŠOK DETALJI PUCNJAVE U KOMODRAŽU! Veskovićev prijatelj pokušao da se sakrije, pa primio 2 metka - teško ranjen seo za volan i odjurio... (video)
Vuk M. koji je juče ranjen u pucnjavi u kafiću u Komodražu, kako Kurir saznaje, iako tesko povređen, sam se odvezao do bolnice!
- Vuk je pogođen sa dva metka u predelu stomaka, nakon što je u napadač pucao i ubio u njegovog prijatelja Darka Veskovića Priku - kaže izvor Kurira.
Vuk je kako se vidi na snimku, u trenutku pucnjave sedeo za stolom.
- Sve se brzo odigralo, kada je video da je Prika upucan, Vuk M. je uspeo da se sagne pored stola, ali su ga pogodila dva metka.
- Kada je napadač pobegao, Vuk je uspeo da dođe do svojih kola ispred kafića i sam se odveze na VMA - kaže naš izvor.
Kako saznajemo, stanje Vuka M. je teško ali stabilno.
Podsetimo, do pucnjave je došlo juče oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, kada je Vesković prišao i rukovao se sa napadačem, ne znajući da će izvući pištolj iz torbice, a potom ga ubiti sa nekoliko hica.
Tom prilikom, dva metka su pogodila V. M., koji je bio za stolom neposredno pored mesta pucnjave.
Kako se vidi na snimku u čiji posed je došao Kurir, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa jednim muškarcem, kada je napadač izvadio pištolj i sa više hitaca ubio Veskovića.