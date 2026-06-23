Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novi modalitet fišing prevare koji se širi putem SMS poruka, a čiji je cilj krađa ličnih i finansijskih podataka građana.

Građanima stižu poruke navodno u ime Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), u kojima se lažno navodi da je zdravstvena kartica istekla i da je neophodno hitno izvršiti njenu „obnovu“ ili podneti zahtev za novu karticu. Poruka sadrži link ka lažnoj internet stranici i poziva primaoca da odgovori na poruku i prati dalja uputstva.

Iako je reč o novom modalitetu prevare, znakovi upozorenja ostaju isti:

- poruka stiže sa sumnjivog ili stranog broja;

- sadrži link ka nezvaničnoj internet stranici;

- stvara osećaj hitnosti i pritiska;

- zahteva unos ličnih, finansijskih ili sigurnosnih podataka.

Apelujemo na građane da ne otvaraju linkove iz ovakvih poruka, ne odgovaraju na njih i ne unose svoje podatke. Zvanične informacije treba proveravati isključivo putem zvaničnih internet stranica i komunikacionih kanala nadležnih institucija.

Ukoliko je neko već otvorio link ili dostavio svoje podatke, potrebno je da odmah promeni lozinke, kontaktira banku ukoliko je ostavio podatke o platnoj kartici i prijavi incident.