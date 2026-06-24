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Navodni pripadnik škaljarskog klana, Mili Bajramović (33) zvani "Smrt"osuđen je pred Višim sudom u Podgorici zbog ubistva Šćepana Roganovića!

Škaljarski plaćeni ubica osuđen je za teško ubistvo na 35 godina zatvora, a za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi na osam godina zatvora. Jedinstvenom kaznom kažnjen je na ukupno 40 godina zatvora.

Mili Bajramović Foto: Printscreen/Interpol

Kako piše crnogorski portal Dan, na ukupno 73 godina zatvora osuđeni su optuženi u postupku povodom ubistva Šćepana Roganovića.

- Marko Radović za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi osuđen je na pet godina zatvora, za nedozvoljeno oružje na godinu i po. Jedinstvenom kaznom osuđen je na šest godina zatvora. Igor Vukotić je za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi osuđen na osam godina zatvora. Dino Ibrahimović je za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi osuđen na pet godina zatvora. Miloš Komar je za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi osuđen na četiri godine zatvora. Slavko Radulović je za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi osuđen na pet godina zatvora. Miloš Gvozdenović je za članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi osuđen na pet godina zatvora - pišeDan.

Inače, prema navodima optužnice, Bajramović je sačekao Roganovića u blizini gradskog parka, prišao mu i iz neposredne blizine ispalio više hitaca.

Tužilaštvo tvrdi da je nakon zločina pobegao sa mesta događaja, gde ga je na motociklu čekao nedavno ubijeni Krsto Vujić, jedan od navodnih organizatora kriminalne grupe.

Krsto Vujić Foto: Skaj

Saradnici Prema podacima bezbednosnih službi, Bajramović je godinama važio za jednog od najbližih saradnika Krsta Vujića, visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana koji je sredinom aprila ove godine ubijen u Barseloni. Vujić je likvidiran usred dana dok je sedeo u kafiću sa suprugom i maloletnim detetom. Iako su se lekari nekoliko dana borili za njegov život, podlegao je teškim povredama. I Vujić i Bajramović godinama su bili u bekstvu, a istražitelji ih dovode u vezu sa više najtežih krivičnih dela počinjenih tokom rata crnogorskih klanova.

Da podsetimo, Bajramović je uhapšen posle višemesečne međunarodne istrage u kojoj su, osim italijanskih istražitelja, učestvovale i austrijske bezbednosne službe koje su godinama radile na prikupljanju dokaza protiv njega.

00:22 Hapšenje Milija Bajramovića u Italiji Izvor: Italijanska policija

Italijanski mediji navode da je potraga za Bajramovićem trajala mesecima i da je važio za izuzetno opreznog begunca. Policija je uspela da ga locira u stanu u naselju Marebelo, koji je formalno bio registrovan na ruskog državljanina koji godinama nije boravio u Italiji.

Stan je spolja delovao potpuno napušteno, ali je istražiteljima pažnju privukla neuobičajeno velika potrošnja električne energije. Nakon višenedeljnog osmatranja usledio je detalj koji je razrešio misteriju.

- Čovek koji je do tada bio praktično duh otkriven je kada se na nekoliko trenutaka pojavio iza zavese. Jedva primetno pomeranje tkanine bilo je dovoljno da potvrdi njegovo prisustvo u stanu - naveli su italijanski mediji.

Specijalne jedinice potom su opkolile objekat i izvele akciju hapšenja. Bajramović nije pružao otpor, a prema navodima italijanskih medija, po ulasku policije navodno je upitao: "Kako ste me pronašli?"

Mili Bajramović Foto: Printscreen

Tokom pretresa pronađeni su falsifikovani pasoš sa njegovom fotografijom, više mobilnih telefona, računari, hladno oružje i teleskopska palica. Istražitelji proveravaju da li je planirao novu promenu identiteta, budući da je, prema pisanju italijanskih medija, imao zakazan pregled kod maksilofacijalnog hirurga.

Sumnjiči se za ubistvo Vladimira Roganovića u Beču

Austrijske vlasti terete Bajramovića da je učestvovao u ubistvu Vladimira Roganovića, koje se dogodilo u decembru 2018. godine u Beču.

Vladimir Roganović Foto: Privatna Arhiva

Roganović, koji je važio za osobu blisku kavačkom klanu, ubijen je ispred jednog restorana, dok je teško ranjen i Stefan Vilotijević koji se nalazio u njegovom društvu.

Prema navodima istrage, napadač je otvorio vatru naočigled brojnih gostiju i prolaznika, a austrijski mediji tada su zabeležili da je likvidacija izvedena izuzetno profesionalno i bez oklevanja.

- Roganović je svega 12 dana pre ubistva izašao iz spuškog zatvora, gde je izdržavao kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja. Nakon izlaska iz zatvora otišao je u Austriju, navodno kako bi se sklonio od suparničkog, škaljarskog klana iz Kotora - podseća izvor i dodaje: