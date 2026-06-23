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Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je bivši zamenik načelnika Uprave kriminalističke policije MUP RS N.Đ, u nastavku istrage povodom izvršenja različitih krivičnih dela u ugostiteljskom objektu “Steak and Wine Bar” nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Krivičnom prijavom osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

Postoje osnovi sumnje da je N.Đ, koristeći svoj službeni položaj, uticao na druge osumnjičene da uklone dokaze i tragove iz pomenutog ugostiteljskog objekta koji bi ukazali na to da je osumnjjčeni Saša V. izvršio krivična dela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, na koji način mu je pribavio korist.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti priveden na saslušanje pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu.