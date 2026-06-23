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Prava drama odigrala se juče popodne u beogradskom naselju Karaburma, kada je policija nakon filmske potere uhapsila E. M. (24), višestrukog povratnika za kojim je bilo raspisano čak 15 policijskih potraga.

Prema nezvaničnim saznanjima, oko 14 sati u Ulici Marijane Gregoran, saobraćajna patrola uočila automobil marke „pežo 307“, splitskih registarskih oznaka u bahatoj vožnji, kada je pretekao kolonu vozila, a potom na raskrsnici sa Ulicom Vojvode Micka Krstića prošao kroz čisto crveno svetlo.

Policajci su odmah krenuli u poteru za vozačem, signalizirajući mu da se zaustavi, ali je on umesto postupanja po znakovima službenika dodao gas pokušavajući da pobegne od njih. Bežeći kroz Ulicu Vojvode Micka Krstića, osumnjičeni je skrenuo u Ulicu Patrisa Lumumbe gde je, kod broja 1, izgubio kontrolu nad vozilom i silovito udario u sivi automobil marke „reno“, za čijim je volanom bila dvadesetogodišnja E. J.

Odmah nakon sudara, vozač „pežoa“ je izašao iz smrskanog automobila i krenuo da se trčeći udaljava sa mesta nesreće kroz naselje. Međutim, brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika, prestupnik je savladan i lišen slobode.

Nakon privođenja i identifikacije, usledio je šok za operativce. Utvrđeno je da je reč o E. M., dobro poznatom organima reda, za kojim je u tom trenutku bilo aktivno čak 15 raspisanih potraga zbog različitih krivičnih dela.

Na sreću, prema prvim informacijama, u udesu koji je osumnjičeni izazvao nema teže povređenih lica, a na vozilima je pričinjena znatna materijalna šteta.