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Darko Vesković zvani Prika, koji je juče ubijen u jednom kafiću u Kumodražu, kriminalnu karijeru počeo je odavno, i to krijumčarenjem heroina iz Turske u Srbiju.

Foto: Kurir

- Heroin je krijumčario preko BiH u zemlje Zapadne Evrope - podseća izvor Kurira.

Osumnjičeni Vesković je, prema operativnim saznanjima, novac zarađen od prodaje droge prao ulaganjem u izgradnju stanova u prestonici.

Ko je Vesković?

Vesković dugo nije boravio u Srbiji, da bi ga u aprilu 2018. godine uhapsili u Zagrebu po poternici Srbije, a potom pre dve godine biva osuđen pred Višim sudom u Beogradu na 15 godina zatvora, zbog ubistva Blaža Đurovića 10. marta 2018. na Dušanovcu, kao i za nedozvoljeno nošenje oružja. Vesković je, podsetimo, bio optužen da je na Đurovića ispalio ukupno 29 hitaca iz automatskog oružja.

- Vesković je tada priveden posle informacija koju je srpska policija dostavila kolegama iz Hrvatske o kretanju osumnjičenog egzekutora. Zaustavljen je na ulici u blizini zgrade u kojoj je iznajmio stanu kome je živeo sa suprugom i troje dece, koji su ubrzo posle njegovog bekstva iz Beograda došli u Zagreb. U momentu hapšenja imao je falsifikovana dokumenta Bosne i Hercegovine - podseća izvor.

Blažo Đurović i mesto zločina Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva

Podsetimo, Blažo Đurović ubijen je ispred kuće rođenog brata, u Ulici Vojvode Skopljanca, nakon što je dovezao njega i decu na Dušanovac. Na njega je, prema informacijama iz istrage, pucano iz automobila u pokretu.

U istom predmetu bio je optužen i Nemanja Ivanović, kojem se na teret stavljalo nedozvoljeno držanje oružja, ali je on pravosnažno oslobođen optužbi. Istraga je ukazivala na sumnju da su Vesković i Ivanović bili angažovani od strane pripadnika "škaljarskog klana" za izvršenje zločina.

Nudio 40 miliona u nekretninama

Inače, tokom suđenja, advokati odbrane Veskovića ponudili su sudu 40 miliona dinara u nekretninama, kroz upis hipoteke, kao jemstvo da neće pobeći do kraja postupka, međutim, Viši sud je tada odbio da odredi jemstvo za ukidanje pritvora Veskoviću.

Ipak, Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je potom deo presude kojom je Darko Vesković bio osuđen i naložio prvostepenom sudu da ponovi suđenje.

- Posle 6 godina provedenih u pritvoru, Đuroviću se potom sudilo u Apelacionom sudu u Beogradu, nakon što je suđenje zakazano po žalbi stranaka u postupku, pre svega Višeg javnog tužilaštva, koje ju je uložilo, nezadovoljno prethodno donetom presudom, po kojoj je Vesković po odluci suda, osuđen na 15 godina zatvora - podseća izvor.

On je tada na suđenja dolazio sa slobode, pošto mu je sud ranije odredio blažu meru, odnosno kućni pritvor sa nanogvicom.

Takođe, sumnja se da je Vesković bio uključen u nekoliko sukoba sa suparničkim kavačkim klanom. Međutim, to iza kojih likvidacija stoji upravo Vesković, bilo je predmet istrage.

Ubijen u kafiću

Darko Vesković ubijen je juče oko 16 časova u pucnjavi koja se dogodila u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž. Kako se može videti na snimku, naoružani napadač ušao je u lokal i iz za sada neutvrđenih razloga otvorio vatru na prisutne.

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir