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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu uhapsili su N. M. (25) iz okoline ovog mesta, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je tokom pretresa domaćinstva N. M. pronašla tri kese sa oko 974 grama marihuane, plastičnu kutiju sa oko 492 grama amfetamina i vagicu za precizno merenje.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, N. M. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

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