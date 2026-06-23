Policija u Velikom Gradištu uhapsila je N. M. zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju opojnih droga, nakon što je pronađena marihuana i amfetamin.
Hronika
UHAPŠEN MUŠKARAC U VELIKOM GRADIŠTU Proizvodio i prodavao drogu, u kući pronađena ogromna količina opijata
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikom Gradištu uhapsili su N. M. (25) iz okoline ovog mesta, zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je tokom pretresa domaćinstva N. M. pronašla tri kese sa oko 974 grama marihuane, plastičnu kutiju sa oko 492 grama amfetamina i vagicu za precizno merenje.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, N. M. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Reaguj
Komentariši