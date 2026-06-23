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U beogradskom naselju Novi Beograd sinoć je četrnaestogodišnji dečak, dok se igrao sa vršnjacima, upao u jarugu duboku čak 10 metara, nakon čega se na njega obrušio i deo stene.

On je u ovoj teškoj nesreći, prema nezvaničnim saznanjima, zadobio ozbiljne telesne povrede, među kojima je i prelom pršljena.

- Oko 20 časova stigla je dojava da je da je u Vojvođanskoj ulici potrebna hitna asistencija na nepristupačnom terenu. Lekarske ekipe nisu mogle same da priđu povređenom detetu, zbog čega su alarmirani pripadnici Sektora za vanredne situacije - tvrdi izvor.

Na lice mesta hitno su upućene ekipe Vatrogasno-spasilačkih jedinica (VSJ) sa Novog Beograda i Voždovca, sa ukupno četiri vozila i 14 vatrogasaca.

- Spasioci su na lokaciju stigli brzo i zatekli jeziv prizor - dečak je ležao na dnu provalije, a preko njega je bio srušen deo stene.

Vatrogasci-spasioci su, u koordinaciji sa lekarima Hitne pomoći, započeli pažljivo oslobađanje dečaka ispod stene i njegovu imobilizaciju, kako bi ga bezbedno izvukli iz jaruge i transportovali u bolnicu.

Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji spasilačkih službi, povređeni maloletnik je uspešno izvučen i predat lekarima na dalju dijagnostiku i lečenje.

Istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Kurir.rs/Telegraf

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