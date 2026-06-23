Vuk Musić, poznat je pravosudnim organima zbog procesa za ubistvo Velibora Dunjića, inače jednog od vođa navijača Crvene zvezde. Musić je bio obuhvaćen optužnicom za učešće u događajima ispred splava "Džimis" u maju 2014. godine, kada je ubijen vođa navijača Crvene zvezde Velibor Dunjić.

- Vuk Musić je, prema navodima suda, pokušao da obriše video-snimke sa sigurnosnih kamera na splavu, a kada to nije uspeo, pozvao je Marka Gvozdenovića. Gvozdenović je potom iščupao kablove i odneo risiver sa snimcima, koji je kasnije fizički uništio udarajući ga o ivičnjak, dok je hard-disk sakrio u svom stanu, gde ga je policija pronašla - podsećamo.

Musić je godinama bio u bekstvu, zbog čega mu se sudilo u odsustvu, sve dok nije uhapšen 2019. godine. Nakon obnavljanja postupka, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu zbog prikrivanja tragova zločina.