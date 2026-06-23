NI TRAGA OD UBICE IZ KUMODRAŽA! Rukovao se sa Veskovićem, pa izvadio pištolj i hladnokrvno mu pucao u glavu - ko stoji iza surovog ubistva?
Policija intenzivno traga za napadačem koji je juče usred dana ušao u jedan kafić u beogradskom naselju Kumodraž i otvorio vatru na goste, pri čemu je ubijen Darko Vesković zvani Prika, dok je njegov prijatelj Vuk Musić teško ranjen.
- Istraga je u punom jeku i policija preduzima sve mere kako bi identifikovala i locirala osumnjičenog - kaže izvor Kurira i dodaje:
- Pregledani se snimci nadzornih kamera, prikupljaju se obaveštenja od svedoka i analiziraju svi tragovi sa mesta zločina. Napadač je nakon pucnjave pobegao - ističe izvor Kurira upoznat sa istragom.
Policija nastavlja intenzivnu potragu za napadačem, dok istražitelji pokušavaju da utvrde da li je likvidacije Veskovića naručena i ko stoji iza nje.
Ipak, za sada nije poznato da li je osumnjičeni imao pomagače, ali se proveravaju sve okolnosti koje bi mogle da rasvetle ovaj zločin.
Podsetimo, do pucnjave je došlo juče oko 16 časova u jednom ugostiteljskom objektu u beogradskom naselju Kumodraž, kada je Vesković prišao i rukovao se sa napadačem, ne znajući da će izvući pištolj iz torbice, a potom ga ubiti sa nekoliko hica.
Zajedno sa Veskovićem, za stolom je sedeo i njegov prijatelj Vuk Musić. On je tokom napada pogođen sa dva metka u stomak, uspeo je da se, uprkos teškim povredama, sam doveze do Vojnomedicinske akademije, gde mu je ukazana pomoć.
- Vuk je pogođen sa dva metka u predelu stomaka nakon što je napadač pucao u njegovog prijatelja Darka Veskovića Priku. Reč je o veoma teškim povredama, ali je uspeo da ostane priseban i reaguje u trenutku kada je svaka sekunda bila važna - kaže izvor Kurira.
Vuk Musić, poznat je pravosudnim organima zbog procesa za ubistvo Velibora Dunjića, inače jednog od vođa navijača Crvene zvezde. Musić je bio obuhvaćen optužnicom za učešće u događajima ispred splava "Džimis" u maju 2014. godine, kada je ubijen vođa navijača Crvene zvezde Velibor Dunjić.
- Vuk Musić je, prema navodima suda, pokušao da obriše video-snimke sa sigurnosnih kamera na splavu, a kada to nije uspeo, pozvao je Marka Gvozdenovića. Gvozdenović je potom iščupao kablove i odneo risiver sa snimcima, koji je kasnije fizički uništio udarajući ga o ivičnjak, dok je hard-disk sakrio u svom stanu, gde ga je policija pronašla - podsećamo.
Musić je godinama bio u bekstvu, zbog čega mu se sudilo u odsustvu, sve dok nije uhapšen 2019. godine. Nakon obnavljanja postupka, pravosnažno je osuđen na zatvorsku kaznu zbog prikrivanja tragova zločina.
Inače, nadzorna kamera iz lokala zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga su, zajedno krenuli ka stolu za kojim je Darko sedeo sa prijateljem, kada je napadač izvadio pištolj i sa više hitaca ubio Veskovića.
- Sve se odigralo veoma brzo. Kada je Vuk video da je Prika pogođen, pokušao je da se skloni i sagne pored stola, ali su ga dva metka ipak pogodila. U lokalu je nastala panika, a napadač je nakon ispaljenih hitaca pobegao - navodi naš sagovornik.
Prema njegovim rečima, Vuk je nakon odlaska napadača uspeo da izađe iz lokala i dođe do svog automobila.
- Iako teško ranjen, nekako je stigao do vozila koje je bilo parkirano ispred kafića i sam se odvezao na VMA. To je zaista neverovatan podvig imajući u vidu težinu povreda koje je zadobio - objašnjava izvor.
Kako saznajemo, njegovo zdravstveno stanje je teško, ali stabilno i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.
Istražitelji ispituju motive likvidacije, kao i moguće veze sa ranijim sukobima i kriminalnim obračunima, s obzirom na to da je Darko Vesković Prika, godinama bio poznat bezbednosnim službama.