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Teška nesreća dogodila se danas na području Grocke, kada je traktor prešao preko deteta starog godinu i po dana. Dete je zadobilo teške povrede i prema prvim informacijama, životno je ugroženo.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren i krenula sa transportom deteta ka zdravstvenoj ustanovi.

Dete se očekuje u Urgentnom centru, gde će mu biti pružena dalja medicinska pomoć.

Okolnosti nesreće za sada nisu poznate, a nadležni organi utvrđuju sve detalje događaja.

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