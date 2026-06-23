U Grockoj se dogodila teška nesreća: traktor je prešao preko deteta starog godinu i po dana, koje je životno ugroženo.
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TRAKTOR PREŠAO PREKO DETETA STAROG GODINU I PO DANA Stravična nesreća u Grockoj
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Teška nesreća dogodila se danas na području Grocke, kada je traktor prešao preko deteta starog godinu i po dana. Dete je zadobilo teške povrede i prema prvim informacijama, životno je ugroženo.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren i krenula sa transportom deteta ka zdravstvenoj ustanovi.
Dete se očekuje u Urgentnom centru, gde će mu biti pružena dalja medicinska pomoć.
Okolnosti nesreće za sada nisu poznate, a nadležni organi utvrđuju sve detalje događaja.
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