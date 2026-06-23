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"Povrede su ogromne, dete je neprepoznatljivo. Trenutno smo u bolnici na dečjoj hirurgiji. Sada čekamo dalja ispitivanja. Kod očnog lekara kažu da ima neki podliv na rožnjači. Čekamo dalje da dođe doktor za podlive da ispitaju sve, da pregledaju snimke da se vidi ima li preloma. Još uvek nije završena kompletna dijagnostika."

Ovim rečima počinje ispovest očuh dečaka starog 13 godina kojeg je brutalno pretukao otac drugog dečaka. Napad se dogodio 22. juna na parkingu ispred tržnog centra u naselju Ujedinjene nacije u Kruševcu. Zbog sumnje da je dečaka uvukao u kola, tukao ga a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao, policija je uhapsila muškarca (50) iz okoline Kruševca kojem je određeno zadržavanje do 48 časova.

Pretučeni dečak je, po rečima očuha, preživeo i veliku psihičku traumu.

- Vi ovo da vidite uživo, šta da vam kažem, dete ne može da se prepozna. Strašno. Najveći broj udaraca zadobio je po licu, glavi, vratu. Davljen je, vučen za kosu, udaran od vrata“, kaže očuh.

Očuh pretučenog dečaka kaže da su se deca dan ranije menjala sa sličicama, da je drugi dečak dobio jednu sličicu manje i da je došlo do banalnog zadirkivanja između dece kada su se posle toga sreli, te da nije postojao nikakav razlog za ovakvu reakciju oca drugog dečaka.

1/6 Vidi galeriju Muškarac uveo dete u auto i udarao ga u Kruševcu Foto: Instagram/192_rs

- Menjali su se za sličice i posle toga je bilo ono klasično zadirkivanje dece, kao uzeli im telefon pa im vratili odmah posle pet sekundi. Najverovatnije su ta deca maltretirana od strane neke druge dece, jednostavno naše dete je to platilo bez ikakvog razloga. Bukvalno, menjali su se za sličice i ovaj mu jednu sličicu više uzeo, banalan razlog. On se požalio ocu. Ko zna šta je rekao ocu - priča on.

Po rečima očuha pretučenog dečaka, osumnjičeni napadač je ceo dan tragao za njegovim pastorkom, sve dok mu sin nije javio gde se nalazi.

- Deca su bila u tržnom centru, kupila su vodu, stajala tu ispred, tu se skupljaju deca uvek. Menjali su se sa sličicama dan pre toga, tražio ga je ceo dan i onda sutradan kada ga je našao njegov sin, javio je gde je i ovaj je došao kolima. I ostalo ste videli na snimku - priča on.

On ističe da šta god je razlog, ovakva situacija ne sme da se desi.

- Šta god da bude razlog, i da ti prebije neko dete, ne smeš ti tuđe dete da dođeš i da biješ. Ne smeš ni svoje, a kamo li tuđe. Šta god da je razlog, ti sa 50 godina da dođeš i da ga uvučeš u kola. Prvo da ga lišiš slobode, da ga uvučeš u auto, i da tučeš dete od 13 godina koje se kune u majku da ništa nije uradilo - navodi on.

Napadač osumnjičen za nasilničko ponašanje

Kruševačka policija saopštila je da je muškarac (50) iz okoline ovog grada uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.

"On se sumnjiči da je na parkingu jednog tržnog centra, uvukao u auto dečaka i tukao ga, a nakon toga ga izbacio iz vozila i pobegao. Dečak je upućen na lekarski pregled, a policija je veoma brzo pronašla i uhapsila osumnjičenog", saopšteno je iz PU Kruševac. Osumnjičenom je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu", saopšteno je iz PU u Kruševcu.