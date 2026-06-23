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Teška nesreća dogodila se danas na području Grocke, kada je traktor prešao preko deteta starog godinu i po dana. Dete je zadobilo teške povrede i prema prvim informacijama, životno je ugroženo.

Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na teren i transportovala dete u Urgentni centar, gde mu lekari ukazuju pomoć.

Prema nezvaničnim informacijma, traktor koji je pregazio dete vozio je deda, a sve okolnosti nesreće biće utvrđene nakon istrage.

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