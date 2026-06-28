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Viši sud u Beogradu izrekao je u četvrtak presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka-ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne. Predsednik sudskog veća Dragan Martinović je tokom obrazloženja presude naveo da Kecmanovićima nije stavljen na teret propust u vidu obrazovanja deteta, već u pogledu vaspitanja.

Sudija je naveo da je Vladimir Kecmanović ispričao da je njegov sin išao na glumu na engleskom jeziku, na francuski jezik, u muzičku školu, na časove matematike, na koncerte u Kolarac da sluša klasičnu muziku, u muzeje, na izložbe, u galerije, pozorišta...

Kako je sudija pojasnio, a prema pisanoj dokumentaciji, dečak-ubica je pohađao kurseve engleskog i francuskog jezika, učestvovao u međunarodnim takmičenjima iz matematike, završio je kurs robotike, izašao je na takmičenja iz istorije i fizike. Osvojio je prvo mesto na gradskom takmičenju iz biologije.

- Međutim, sve ovo nije od uticaja na drugačiju odluku suda jer okrivljenima na teret nije stavljen propust u vidu obrazovanja deteta, već u pogledu vaspitanja - zaključio je sudija Martinović.

Osuđeni na zatvorske kazne

Podsetimo, Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora.

Foto: Privatna arhiva, ATAIMAGES

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar", od prvog hica koji je ispalio u čuvara Dragana, do trenutka kada je izašao kroz prozor, trajao je 2 minuta i 1 sekundu.

Od 66 ispaljenih hitaca, žrtve je pogodio sa 75 odsto. Utvrđeno je veštačenjem da je postojala velika brzina pucanja, što je prouzrokovalo greške u okidanju.

Dečak- bica je ispričao da je dve ili tri nedelje pre masakra odlučio i planirao to da uradi. On je za radnim stolom napisao spisak sa imenima dece i napravio skicu škole. To je bio njegov prvi korak u planiranju. To je čuvao u fioci stola.

1/45 Vidi galeriju Treća godišnjica masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Petar Aleksić

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