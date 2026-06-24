"AKO NISI MOJA NEĆEŠ BITI NIČIJA" Podoficir u penziji posle 5 godina osuđen na doživotnu robiju zbog brutalnog zločina u frizerskom salonu u Boru!
Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda u Negotinu i pravosnažno osudio Žarka Petrovića (66), penzionisanog starijeg vodnika Vojske Srbije i bivšeg predsednika borskog Subnora, na kaznu doživotnog zatvora zbog teškog ubistva nevenčane supruge Violete Nikolić (41), 24. septembra 2021. u centru Bora. Ovim je stavljena tačka na proced koji je vođen skoro pet godina.
Petrović je u prvostepenom postupku, dva puta bio osuđen na kaznu zatvora od po 20 godina, nakon što je prvobitna presuda jednom bila ukinuta i vraćena na ponovno suđenje, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. I u novom postupku zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja, izrečeno mu je dve decenije robije, zbog čega je tužilaštvo podnelo žalbu Apelaciji.
- Smatrali smo da izrečena kazna nije srazmerna težinama učinjenih krivičnih dela i žalbom smo tražili izricanje doživotnog zatvora, pozivajući se na odredbe Istanbulske konvencije, međunarodnog sporazuma koji se odnosi na sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - kaže Dragan Pejkić, glavni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.
U ponovljenom postupku, Viši sud u Negotinu izrekao je identičnu kaznu, i to za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Petrović je, prema podacima iz postupka, ranije više puta osuđivan zbog nezakonitog držanja oružja. Tri puta u krivičnim i prekršajnim postupcima.
Petrović je ubio majku svojih trojice sinova nakon što je ona odlučila da ga napusti i odseli se sa decom iz stana u kojem su godinama živeli. Kobnog 24. septembra 2021. došao je u njen frizerski salon, u samom centru Bora kao mušterija, tražeći od Violete da ga ošiša. Prema onome što su ispričali svedoci, insistirao je od Violete da mu se vrati i nastavi zajednički život, što je ona odbila, navodeći da će o tome naknadno razgovarati sa njim. Tada joj je, kako su naveli svedoci, rekao da "neće biti ni sa kim, ako nije njegova".
Očevici su naveli da je pokušao da je silom izvede iz lokala, ali se ona odbranila i uspela da ga ogrebe makazama po ruci. Petrović je napustio salon, otišao do svog automobila i vratio se sa prepravljenom lovačkom puškom - kratežom.
Kada je videla da se vraća sa oružjem, Violeta je pokušala da pobegne iz lokala. Potrčao je za njom i ispalio hitac dok mu je bila okrenuta leđima.
Veštačenja su potvrdila da je u trenutku izvršenja krivičnog dela Petrović bio uračunljiv, da je delovao sa direktnim umišljajem i da ga je izvršio iz bezobzirne osvete. Analiza njegovog psihičkog stanja, obavljena u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, nije ukazala na postojanje psihopatološkog poremećaja.
- Njegove sposobnosti shvatanja značaja dela, kao i mogućnosti upravljanja postupcima bile su očuvane - naveli su tada stručnjaci.
(Novosti)