Slušaj vest

Apelacioni sud u Nišu preinačio je presudu Višeg suda u Negotinu i pravosnažno osudio Žarka Petrovića (66), penzionisanog starijeg vodnika Vojske Srbije i bivšeg predsednika borskog Subnora, na kaznu doživotnog zatvora zbog teškog ubistva nevenčane supruge Violete Nikolić (41), 24. septembra 2021. u centru Bora. Ovim je stavljena tačka na proced koji je vođen skoro pet godina.

Foto: Facebook

Petrović je u prvostepenom postupku, dva puta bio osuđen na kaznu zatvora od po 20 godina, nakon što je prvobitna presuda jednom bila ukinuta i vraćena na ponovno suđenje, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka. I u novom postupku zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja, izrečeno mu je dve decenije robije, zbog čega je tužilaštvo podnelo žalbu Apelaciji.

- Smatrali smo da izrečena kazna nije srazmerna težinama učinjenih krivičnih dela i žalbom smo tražili izricanje doživotnog zatvora, pozivajući se na odredbe Istanbulske konvencije, međunarodnog sporazuma koji se odnosi na sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - kaže Dragan Pejkić, glavni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu.

U ponovljenom postupku, Viši sud u Negotinu izrekao je identičnu kaznu, i to za teško ubistvo i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja. Petrović je, prema podacima iz postupka, ranije više puta osuđivan zbog nezakonitog držanja oružja. Tri puta u krivičnim i prekršajnim postupcima.

Petrović je ubio majku svojih trojice sinova nakon što je ona odlučila da ga napusti i odseli se sa decom iz stana u kojem su godinama živeli. Kobnog 24. septembra 2021. došao je u njen frizerski salon, u samom centru Bora kao mušterija, tražeći od Violete da ga ošiša. Prema onome što su ispričali svedoci, insistirao je od Violete da mu se vrati i nastavi zajednički život, što je ona odbila, navodeći da će o tome naknadno razgovarati sa njim. Tada joj je, kako su naveli svedoci, rekao da "neće biti ni sa kim, ako nije njegova".

Foto: Privatna Arhiva

Očevici su naveli da je pokušao da je silom izvede iz lokala, ali se ona odbranila i uspela da ga ogrebe makazama po ruci. Petrović je napustio salon, otišao do svog automobila i vratio se sa prepravljenom lovačkom puškom - kratežom.

Kada je videla da se vraća sa oružjem, Violeta je pokušala da pobegne iz lokala. Potrčao je za njom i ispalio hitac dok mu je bila okrenuta leđima.

Veštačenja su potvrdila da je u trenutku izvršenja krivičnog dela Petrović bio uračunljiv, da je delovao sa direktnim umišljajem i da ga je izvršio iz bezobzirne osvete. Analiza njegovog psihičkog stanja, obavljena u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, nije ukazala na postojanje psihopatološkog poremećaja.

- Njegove sposobnosti shvatanja značaja dela, kao i mogućnosti upravljanja postupcima bile su očuvane - naveli su tada stručnjaci.