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U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče oko 18 časova dogodila se stravična nesreća u kojoj je teško povređen jednoipogodišnji dečak, a lekari se trenutno bore za njegov život.

Do nezapamćene drame došlo je u dvorištu porodične kuće kada je deda deteta pokrenuo traktor u nameri da zakači priključnu mašinu. U tom trenutku, pod još nerazjašnjenim okolnostima, mališan se našao u blizini teškog vozila. Deda, ne primetivši bebu, krenuo je traktorom i pregazio ga.

Kako saznaju mediji, u trenutku nesreće pored dečaka su se nalazili otac i deda. Za sada ostaje nepoznanica kako se dete neprimetno stvorilo tik uz točkove traktora.

"Sve se odigralo u sekundi. Deda je hteo samo da zakači mašinu, niko nije video kada se dečak prišunjao vozilu. Usledio je krik, a porodica je odmah skočila da pomogne detetu", navodi izvor blizak istrazi.

Povređeni dečak je najpre hitno prevezen u lokalni Dom zdravlja, odakle je sa teškim povredama sanitetskim vozilom prebačen u bolnicu, gde lekari ulažu sve napore da ga spasu.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove stravične nesreće.