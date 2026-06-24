U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala , pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv korupcije, UKP, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su J. A. (1986) iz Beograda, odgovorno lice dva udruženja iz Jagodine, zbog sumnje da je izvršila krivično delo prevara u službi .

Sumnja se da je ona od aprila do decembra 2021. godine, podnošenjem lažnih obračuna i falsifikovanih ugovora o autorskom pravu, dovela u zabludu ovlašćeno lice da nezakonito isplati iz budžeta grada Jagodine ukupno 1.280.000 dinara, dodeljenih za realizaciju programa od javnog interesa „Preko tastature do posla“ i „Osnaživanje i podrška socijalno ugrožene dece i njihovih porodica“ i tako sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist u istom iznosu.