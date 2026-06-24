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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, sinoć oko 22 časa u Zemunu, presretačem su zaustavili U. Ž. (28) koji je upravljao vozilom marke „audi“ brzinom od 203 kilometra na čas, na delu motoputa gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.

Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Od početka ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su gotovo 20.000 prekršaja, od čega 143 prekršaja nasilničke vožnje.

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Bahata vožnja u Zemunu: jurio 203 km/h Izvor: Mup Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju ograničenja brzine i druge saobraćajne propise, imajući u vidu da predstoji period godine tokom kojeg se beleži najveći broj saobraćajnih nezgoda sa poginulim i povređenim licima.

Brzina je i dalje ubedljivo najčešći uticajni faktor nastanka saobraćajnih nezgoda sa stradalim licima, zbog čega je odgovorno ponašanje svakog vozača od presudnog značaja za bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

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