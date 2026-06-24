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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. Đ. (43) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je zaustavila vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni, nakon čega je on izašao iz automobila i pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli.

Prilikom hapšenja kod njega je pronađeno oko 72 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a koja je, prema sumnjama istražnih organa, bila namenjena daljoj prodaji.