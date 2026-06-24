Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. Đ. (43) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je zaustavila vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni, nakon čega je on izašao iz automobila i pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli.

Prilikom hapšenja kod njega je pronađeno oko 72 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a koja je, prema sumnjama istražnih organa, bila namenjena daljoj prodaji.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.

Ne propustiteHronikaNEMA ZAŠTIĆENIH! Ministar Gašić čestitao policiji na velikoj akciji: Istorijska zaplena droge potvrda odlučne borbe države protiv kriminala
Bratislav Gašić
HronikaNAJVEĆA ZAPLENA DROGE U ISTORIJI SRPSKE POLICIJE: Velika akcija policije u Kruševcu, vrednost robe je oko 10 MILIONA EVRA! (FOTO)
droga.png
HronikaZAPLENJENO PREKO 2KG RAZLITIČKIH NARKOTIKA Dva dilera uhapšena u Kruševcu i Trsteniku - evo šta im je sve pronađeno! (FOTO)
3.JPEG
HronikaU KRUŠEVCU PRONAĐENA NAJVEĆA LABORATORIJA ZA UZGOJ MARIHUANE! Ivica Dačić potvrdio: Troje uhapšeno, a policija intenzivno radi na pronalasku organizotara (Foto)
Screenshot 2024-09-22 131105.png