Policija je u Kruševcu uhapsila M. Đ. nakon što je pronašla kokain namenjenog prodaji.
Hronika
BEŽAO OD POLICIJE KAO NA FILMU Policija efikasnim radom uhapsila Kruševljanina, pronašli veliku količinu narkotika
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. Đ. (43) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je zaustavila vozilo u kojem se nalazio osumnjičeni, nakon čega je on izašao iz automobila i pokušao da pobegne, ali su ga policajci ubrzo sustigli.
Prilikom hapšenja kod njega je pronađeno oko 72 grama materije za koju se sumnja da je kokain, a koja je, prema sumnjama istražnih organa, bila namenjena daljoj prodaji.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu.
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