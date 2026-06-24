OTAC DRŽAO DETE U KRILU, ISPUSTIO GA IZ NARUČJA KADA JE DEDA "ZAKOČIO" TRAKTOR? Stravični detalji nesreće u Grockoj: Nije video da je mališan pao...
U beogradskom naselju Begaljica, u opštini Grocka, juče u popodnevnim satima dogodila se nezapamćena porodična tragedija kada je, kako Kurir saznaje, otac držeći dečaka starog svega godinu i po dana ispustio dete sa traktora u momentu kada je deda koji je upravljao vozilom, naglo zakočio.
Mališan je zadobio teške telesne povrede, hitno je prevezen u bolnicu, gde se lekari bore za njegov život.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 18 časova u dvorištu porodične kuće. Ono što je trebalo da bude uobičajeni posao oko poljoprivredne mehanizacije za samo nekoliko trenutaka pretvorilo se u stravičnu dramu koja je potresla ne samo porodicu, već i sve stanovnike ovog naselja.
Kako saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem, kobni događaj odigrao se veoma brzo.
- Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Deda je upravljao traktorom i spremao se da obavi posao oko priključne mašine. Na traktoru je bio i otac deteta, koji je sedeo na krilu traktora i u svom krilu držao sina starog godinu i po dana. U jednom trenutku deda je naglo zakočio. Tada je, kako se pretpostavlja, otac ispustio dete iz naručja. Sve se odigralo munjevito i niko nije stigao da reaguje - navodi sagovornik Kurira.
Prema njegovim rečima, deda nije ni primetio da je mališan pao sa traktora.
- Nakon kočenja, deda je nastavio da upravlja traktorom i krenuo napred, ne znajući da je dete završilo u neposrednoj blizini točkova. Nažalost, tada je došlo do najgoreg ishoda i traktor je pregazio dečaka - kaže izvor.
Trenuci koji su usledili bili su, prema rečima sagovornika, jezivi.
- Kada su shvatili šta se dogodilo, ni deda ni otac nisu bili pri sebi. Zavladala je panika i očaj. Vrištali su po dvorištu i pokušavali da pomogne detetu dok nije stigla hitna pomoć. To su scene koje niko ne bi poželeo da vidi - navodi izvor.
Meštani Begaljice još uvek su u šoku zbog nesreće koja je zadesila porodicu poznatu u ovom kraju.
- Svi smo potreseni. To su vredni i pošteni ljudi. Niko ne može da veruje da se ovako nešto dogodilo. Dete je malo, tek je počelo da istražuje svet oko sebe. Cela ulica priča samo o tome i svi se mole da preživi - kaže jedan od komšija.
Nakon nesreće, dečak je najpre prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, gde mu je ukazana prva pomoć. Zbog težine povreda lekari su doneli odluku da bude hitno transportovan u specijalizovanu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje.
Policija je obavila detaljan uviđaj u dvorištu porodične kuće, a po nalogu nadležnog tužilaštva prikupljaju se svi podaci kako bi se precizno utvrdile okolnosti pod kojima je došlo do ove nesreće.