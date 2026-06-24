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Mališan je zadobio teške telesne povrede, hitno je prevezen u bolnicu, gde se lekari bore za njegov život.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 18 časova u dvorištu porodične kuće. Ono što je trebalo da bude uobičajeni posao oko poljoprivredne mehanizacije za samo nekoliko trenutaka pretvorilo se u stravičnu dramu koja je potresla ne samo porodicu, već i sve stanovnike ovog naselja.

Kako saznaje Kurir od izvora upoznatog sa slučajem, kobni događaj odigrao se veoma brzo.

- Sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Deda je upravljao traktorom i spremao se da obavi posao oko priključne mašine. Na traktoru je bio i otac deteta, koji je sedeo na krilu traktora i u svom krilu držao sina starog godinu i po dana. U jednom trenutku deda je naglo zakočio. Tada je, kako se pretpostavlja, otac ispustio dete iz naručja. Sve se odigralo munjevito i niko nije stigao da reaguje - navodi sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, deda nije ni primetio da je mališan pao sa traktora.

- Nakon kočenja, deda je nastavio da upravlja traktorom i krenuo napred, ne znajući da je dete završilo u neposrednoj blizini točkova. Nažalost, tada je došlo do najgoreg ishoda i traktor je pregazio dečaka - kaže izvor.

Trenuci koji su usledili bili su, prema rečima sagovornika, jezivi.

- Kada su shvatili šta se dogodilo, ni deda ni otac nisu bili pri sebi. Zavladala je panika i očaj. Vrištali su po dvorištu i pokušavali da pomogne detetu dok nije stigla hitna pomoć. To su scene koje niko ne bi poželeo da vidi - navodi izvor.

Meštani Begaljice još uvek su u šoku zbog nesreće koja je zadesila porodicu poznatu u ovom kraju.

- Svi smo potreseni. To su vredni i pošteni ljudi. Niko ne može da veruje da se ovako nešto dogodilo. Dete je malo, tek je počelo da istražuje svet oko sebe. Cela ulica priča samo o tome i svi se mole da preživi - kaže jedan od komšija.

Nakon nesreće, dečak je najpre prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, gde mu je ukazana prva pomoć. Zbog težine povreda lekari su doneli odluku da bude hitno transportovan u specijalizovanu zdravstvenu ustanovu na dalje lečenje.