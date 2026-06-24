Slušaj vest

Jednoipogodišnji dečak koji je juče teško povređen u nesreći u Begaljici kod Grocke, kada je pao sa traktora kojim je upravljao njegov deda, nalazi se u izuzetno teškom stanju i lekari se bore za njegov život.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, mališan je nakon nesreće hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu gde je odmah zbrinut od strane lekarskog tima. Zbog težine povreda uključeni su specijalisti više oblasti, koji od trenutka prijema deteta čine sve kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.

- Dete je primljeno sa višestrukim teškim traumatskim povredama. Njegovo stanje je veoma ozbiljno i lekari ulažu maksimalne napore da ga stabilizuju. Reč je o povredama koje se smatraju životno ugrožavajućim i naredni sati biće presudni - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje:

- Povrede su veoma ozbiljne i zahtevaju stalni nadzor. Medicinsko osoblje ulaže ogromne napore, a porodica sa strepnjom očekuje svaku informaciju o njegovom stanju. Svi se nadaju najboljem ishodu, ali su potpuno van sebe - dodaje izvor.