OTKRIVAMO STANJE MALIŠANA KOG JE PREGAZIO TRAKTOR KOD GROCKE! Naredni sati biće presudni, porodica potpuno van sebe
Jednoipogodišnji dečak koji je juče teško povređen u nesreći u Begaljici kod Grocke, kada je pao sa traktora kojim je upravljao njegov deda, nalazi se u izuzetno teškom stanju i lekari se bore za njegov život.
Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, mališan je nakon nesreće hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu gde je odmah zbrinut od strane lekarskog tima. Zbog težine povreda uključeni su specijalisti više oblasti, koji od trenutka prijema deteta čine sve kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.
- Dete je primljeno sa višestrukim teškim traumatskim povredama. Njegovo stanje je veoma ozbiljno i lekari ulažu maksimalne napore da ga stabilizuju. Reč je o povredama koje se smatraju životno ugrožavajućim i naredni sati biće presudni - navodi izvor Kurira upoznat sa slučajem i dodaje:
- Povrede su veoma ozbiljne i zahtevaju stalni nadzor. Medicinsko osoblje ulaže ogromne napore, a porodica sa strepnjom očekuje svaku informaciju o njegovom stanju. Svi se nadaju najboljem ishodu, ali su potpuno van sebe - dodaje izvor.
Podsetimo, teška nesreća dogodila se juče oko 18 časova u dvorištu porodične kuće u Begaljici. Kako Kurir nezvanično saznaje, deda je upravljao traktorom, dok je otac sedeo na traktoru i u krilu držao jednoipogodišnjeg sina. U jednom trenutku deda je navodno naglo zakočio, nakon čega je otac ispustio dete.
Ne shvatajući da je mališan pao sa traktora, deda je nastavio kretanje i traktorom pregazio unuka.