Na mostu Beška dogodila se teška saobraćajna nesreća, povređeno više osoba. Policija i hitna pomoć su odmah reagovali.
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TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA MOSTU BEŠKA Na licu mesta više vozila policije i hitne pomoći - Kombi udario u oznake radova na putu (video)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11 sati na mostu Beška u smeru ka Beogradu.
Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je kombi udario u oznaku radova na putu i izazvao udes.
Navodno, više osoba je povređeno.
Na ovoj deonici puta se stvorio veliki zastoji, a kako očevidci tvrde, na licu mesta je odmah izašla policija i više vozila hitne pomoći.
Prema navodima lica koje su trenutno na licu mesta, saobraćaj je na kratko bio obustavljen, ali se sada polako normalizuje nakon uviđaja.
Nije poznato stanje učesnika.
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