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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 11 sati na mostu Beška u smeru ka Beogradu.

Prema nezvaničnim saznanjima, sumnja se da je kombi udario u oznaku radova na putu i izazvao udes.

Navodno, više osoba je povređeno.

Na ovoj deonici puta se stvorio veliki zastoji, a kako očevidci tvrde, na licu mesta je odmah izašla policija i više vozila hitne pomoći.

Prema navodima lica koje su trenutno na licu mesta, saobraćaj je na kratko bio obustavljen, ali se sada polako normalizuje nakon uviđaja.