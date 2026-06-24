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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, rasvetlili su četiri krađe i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili R. K. (42) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je, u prethodnom periodu, od dve osobe na pijacama ukrao novčanike sa novcem i dokumentima, novac iz novčanika u jednom prenoćištu, kao i pazar iz kase u jednoj prodavnici kućnih ljubimaca.

Intenzivnim radom, policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.