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U saobraćajnoj nezgodi na auto-putu Novi Sad-Beograd danas nešto pre 11 sati je povređeno pet osoba, pišu beogradski mediji.

Do nezgode je došlo kada je kombi vozilo udarilo u priključno vozilo putarske službe.

Dva povređena muškarca iz nezgode su prevezena u Urgentni centar Kliničnog centra Vojvodine, od kojih je 46-godišnjak sa višestrukim kontuzionim povredama, prevezen na hirurgiju, a drugi muškarac (58) sa lakšim višetrukim povredama prevezen takođe na hirurgiju.

Tri osobe je sa lica mesta preuzela Hitna pomoć Inđije.

Saobraćaj je na toj deonici bio obustavljen od 10.45 do 11.20 sati, od kada je počeo da se odvija otežano.