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Ubistvo Darka Veskovića zvanog Prika, koji je 22. juna oko 16 časova likvidiran u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž, otvorilo je brojna pitanja među istražiteljima, a jedno od ključnih jeste da li je reč o nastavku višegodišnjeg rata između suprotstavljenih kriminalnih klanova ili o novom sukobu koji tek počinje da se razvija na ulicama Beograda.

1/14 Vidi galeriju Pucnjava u kafiću u Kumodražu Foto: Kurir

Više pravaca istrage

Prema ranijim operativnim saznanjima bezbednosnih službi, Vesković je dovođen u vezu sa škaljarskim kriminalnim klanom, zbog čega se među istražiteljima proverava i mogućnost da je njegovo ubistvo povezano sa starim obračunima između škaljarske i kavačke grupe, čiji sukob godinama odnosi žrtve širom regiona i šire.

Iako zvaničnih informacija o motivu zločina još nema, istraga se odvija u više pravaca, a bezbednosne službe pokušavaju da utvrde da li likvidacija ima korene u ranijim sukobima ili je posledica novijih kriminalnih razmirica.

- Istražitelji trenutno proveravaju sve kontakte, kretanja i veze ubijenog. Analizira se njegova prošlost, osobe sa kojima je bio u kontaktu, kao i eventualni sukobi koje je imao prethodnih godina. Jedan od pravaca istrage jeste utvrđivanje da li je likvidacija povezana sa ranijim obračunima kriminalnih grupa i da li eventualno predstavlja nastavak sukoba koji traje godinama - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Foto: Kurir

Kako dodaje, istražitelji za sada ne isključuju nijednu mogućnost.

- Istovremeno, proverava se i da li iza ubistva stoje noviji sukobi, nastali zbog aktuelnih kriminalnih poslova i interesa. Prikupljaju se informacije o svim kontaktima koje je Vesković imao u poslednjem periodu, kako bi se utvrdilo da li je neposredno pre ubistva bio u sukobu sa nekim osobama iz kriminalnog miljea - navodi sagovornik i podseća da je Vesković imao bogatu kriminalnu karijeru, s obzirom na to da mu se sudilo i za ubistvo Blaže Đurovića 10. marta 2018. na Dušanovcu.

Prema njegovim rečima, način na koji je zločin izvršen ukazuje da je reč o pažljivo planiranoj likvidaciji.

- Napadač i žrtva su se očigledno dobro poznavali. Postoje indicije da je sastanak unapred dogovoren upravo u tom lokalu u Kumodražu. Nakon što je Vesković ustao da dočeka, za sada nama nepoznatog muškarca i pozdravio se sa njim, napadač je prišao bez ikakvog oklevanja i delovao potpuno sigurno u svoju nameru. Zbog toga istražitelji pokušavaju da utvrde ko je sve učestvovao u organizaciji zločina i da li iza izvršioca stoji šira kriminalna struktura koja je povezana sa suprotstavljenom grupom - kaže izvor.

Posebnu pažnju istražitelja privukao je snimak sa nadzornih kamera iz lokala u kojem se dogodilo ubistvo.

Uznemirujući snimak:

00:21 Ubistvo u Kumodražu Izvor: Kurir

- Snimak ukazuje da između njih nije bilo nikakve napetosti pre pucnjave. Naprotiv, sve ukazuje na to da je Darko Vesković očekivao muškarca koji mu je prišao. Upravo zbog toga istražitelji detaljno analiziraju njihov odnos i pokušavaju da utvrde da li je postojao neki nerešen konflikt ili je napadač samo imao zadatak da izvrši likvidaciju po nalogu drugih osoba - navodi izvor.

Podsetimo, kako se vidi na snimku nadzornih kamera Vesković je sedeo za stolom u kafiću zajedno sa prijateljem Vukom Musićem kada je u lokal ušao napadač.

- Nadzorna kamera zabeležila je trenutak kada se Darko pri ulasku u kafić pozdravio sa napadačem. Nakon toga zajedno su krenuli ka stolu za kojim je sedeo sa prijateljem. Posle nekoliko koraka napadač je izvadio pištolj i ispalio više hitaca u njegovom pravcu, a zatim zapucao i na Musića. Vesković je preminuo na licu mesta, dok je njegov prijatelj, koji je pogođen sa dva metka, prebačen na VMA gde se lekari bore za njegov život - podseća sagovornik.

Neočekivano

Upravo činjenica da je žrtva ustala kako bi dočekala muškarca koji je ulazio u lokal dodatno komplikuje istragu.

- Deluje da Vesković nije očekivao nikakvu opasnost - kaže sagovornik.

Istraga je u toku, a odgovori na pitanja da li je likvidacija posledica nastavka rata između škaljarskog i kavačkog klana ili je reč o novom sukobu u kriminalnom podzemlju očekuju se nakon analize prikupljenih dokaza, saslušanja svedoka i rezultata operativnog rada bezbednosnih službi.