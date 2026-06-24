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Osnovno javno tužilaštvo u Vranju, potvrdilo je da je ukinut pritvor muškarcu U.S. (76), zbog nedozvoljenih polnih radnji nad devojčicom od 11 godina.

Prema navodima iz OJT, slučaj je prijavljen policiji u ponedeljak, 22. juna.

- Sutradan, osumnjičeni je saslušan u Okružnom zatvoru u Vranju, nakon čega mu je ukinut pritvor.

Prema osumnjičenom su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom, te će se postupak nastaviti pred nadležnim tužilaštvom - kažu iz OJT.

Prema ranijim saznanjima, policija u Vranju uhapsila je starijeg Vranjanca, zbog sumnje da je učinio krivično delo "nedozvoljene polne radnje", na štetu deteta.