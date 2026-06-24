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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su crnogorske državljane P. L. (26) i M. L. (31) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Oni se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu, od za sada nepoznatih lica nabavljali opojnu drogu kokain koju su čuvali u jednom stanu u Beogradu, odakle su ove narkotike prodavali kupcima u Beogradu i drugim gradovima Srbije.

1/4 Vidi galeriju Hapšenje Crnogoraca zbog kokaina Foto: MUP RS

Policija ih je uhapsila u putničkom motornom vozilu u naselju Beograd na vodi i tom prilikom kod osumnjičenog M. L. pronađena je kesa sa oko 150 grama kokaina.

Takođe, pretresom stana koji je, kako se sumnja, koristio M. L. radi čuvanja i pripreme narkotika za prodaju, zaplenjeno je još 850 grama kokaina i vagica za precizno merenje.