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U akciji potrage za međunarodno traženim beguncem, navodnim vođom organizovane beranske kriminalne grupe Vuka Vulevića,policija je na severu Crne Gore pronašla kokain, ispaljene projektile, čaure, mete i terensko vozilo prokrijumčareno iz druge države, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

Vuk Vulević Foto: printscreen mladiberana.me

Inače, Vuk Vulević važi za bliskog saradnika odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

- Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever" odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, Kolašin i Berane, sproveli su koordinisanu akciju na teritoriji opština Kolašin i Berane, sa ciljem lociranja i potrage za međunarodno traženim licem V. V. iz Berana, koje se dovodi u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom iz ovog grada. Istovremeno, vršeni su pretresi na više lokacija u objektima za koje se sumnja da ih koriste pripadnici ove visokorizične kriminalne grupe sa severa Crne Gore - piše u saopštenju Uprave policije.

Kako je nezvanično potvrđeno portalu Pobjeda iz Uprave policije, pretresani su objekti koje koriste Draško Vuković i Vuk Ivanović. Tokom akcije, nakon što su, kako se navodi, vređali i omalovažavali policijske službenike, uhapšeni su Vuk Ivanović i Vlajko Laban.

- U Beranama su izvršeni pretresi objekata koje koriste lica bliska međunarodno traženom V. V, kao i visoko pozicionirani članovi organizovane kriminalne grupe D. V. i V. I. Tom prilikom, u stanu V. I. pronađena je manja količina kokaina. U nastavku akcije, na području opštine Kolašin, policija je, na osnovu operativnih saznanja da se članovi grupe nalaze na toj lokaciji i da sprovode nezakonite aktivnosti, izvršila pretres vikendice u mestu Vranještica na planini Bjelasici, u vlasništvu V. I - navode u saopštenju i dodaju:

- U objektu su zatečeni V. I. i operativno interesantno lice Vlajko Laban iz Berana, koji se dovodi u vezu sa više krivičnih dela. Pretresom objekta i šireg terena pronađeni su pištoljske čaure, improvizovana meta za gađanje vatrenim oružjem, kao i veći broj ispaljenih projektila na stablu na kome je meta bila postavljena.

1/5 Vidi galeriju U potrazi za Vukom Vulevićem pronađeni kokain, čaure, mete i prokrijumčareno vozilo Foto: Uprava policije Crne Gore

Kako potom navode, na istoj lokaciji zatečeno je i terensko četvorotočkaško vozilo bez dokumentacije, za koje postoje saznanja da je na ilegalan način, mimo graničnih prelaza, dopremljeno sa teritorije Kosova radi korišćenja na planinskim terenima. Vozilo je bez registarskih oznaka i bez dokaza o poreklu i vlasništvu.

- U unutrašnjosti objekta pronađena je i manja količina kokaina, kao i 16 tableta „ksalol“ bez odgovarajuće medicinske dokumentacije - navode iz Uprave policije.

Tokom postupanja policije, V. I. i V. L. su vređali i omalovažavali službena lica, zbog čega su lišeni slobode zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

- Nadležni tužilac je obavešten o pronalasku narkotika i izjasnio se da u radnjama V. I. postoje elementi krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga, zbog čega je on uhapšen i biće sproveden nadležnom tužilaštvu. Protiv V. L. biće podneta prekršajna prijava iz oblasti Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga - ističu oni.

Policija navodi da će, u vezi sa pronađenim čaurama, projektilima, metama i vozilom bez dokumentacije, nakon daljih veštačenja i policijsko-tužilačkih aktivnosti biti utvrđeno da li su korišćeni u izvršenju ili pripremi drugih krivičnih dela, kao i identifikovani eventualni izvršioci.