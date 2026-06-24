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U beogradskom naselju Zvezdara danas oko 16 časova došlo je do pucnjave u kojoj, prema prvim informacijama, vlada opsadno stanje.

Prema nezvaničnim informacijama, sve se odigralo u sekundi nadomak jednog kafića, na parkingu na adresi Bulevar kralja Aleksandra.

Prema rečima preplašenih očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, odjednom je odjeknulo nekoliko hitaca. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je nakon krvavog pira seo u automobil bele boje i punim gasom se uputio u pravcu Cvetkove pijace.

Jake policijske snage su odmah alarmirane i blokirale su ovaj deo grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim na osnovu opisa koji su dali preplašeni svedoci.

Građanima i jedinicama na terenu savetuje se visok stepen opreza jer se pretpostavlja da je napadač i dalje naoružan. Detalji o stanju učesnika incidenta, kao i tačni motivi ove filmske pucnjave, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a policija češlja svaki kutak Zvezdare.