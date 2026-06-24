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U beogradskom naselju Zvezdara danas oko 16 časova došlo je do pucnjave u kojoj, prema prvim informacijama, vlada opsadno stanje.

Prema nezvaničnim informacijama, sve se odigralo u sekundi u jednom kafiću na adresi Bulevar kralja Aleksandra.

Prema rečima preplašenih očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, u lokalu je odjednom odjeknulo nekoliko hitaca, što je izazvalo opštu paniku i stampedo među prisutnim gostima i prolaznicima.

"Bilo je strašno!"

- Bilo je strašno, ljudi su počeli da beže i da se sklanjaju pod stolove. Napadač je odmah nakon ispaljenih metaka istrčao iz kafića i pobegao u nepoznatom pravcu - navodi izvor sa lica mesta.

Prema prvim informacijama, osumnjičeni je nakon krvavog pira seo u automobil bele boje i punim gasom se uputio u pravcu Cvetkove pijace.

Jake policijske snage su odmah alarmirane i blokirale su ovaj deo grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim na osnovu opisa koji su dali preplašeni svedoci.

Građanima i jedinicama na terenu savetuje se visok stepen opreza jer se pretpostavlja da je napadač i dalje naoružan. Detalji o stanju učesnika incidenta, kao i tačni motivi ove filmske pucnjave, za sada nisu zvanično potvrđeni.

Istraga je u toku, a policija češlja svaki kutak Zvezdare.

Kurir.rs/Telegraf

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