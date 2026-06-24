Slušaj vest

Prava drama odigrala se danas oko 16 časova u Bulevaru kralja Aleksandra na Zvezdari, kada je maskirani muškarac sa fantomkom i u panciru upao u kafić i ispalio dva hica, nakon čega je nastala opšta panika i stampedo.

Napadač je potom utrčao u beli automobil i brzinom munje pobegao ka Cvetkovoj pijaci, a u ovom filmskom incidentu, na svu sreću, nema povređenih osoba.

Prema rečima preplašenih očevidaca koji su se zatekli na licu mesta, na ulici i u lokalu je odmah zavladao muk, a potom i haos.

"Bilo je jezivo, čovek je uleteo spreman za rat, sa fantomkom i u panciru. Čula su se dva glasna praska, a ljudi su odjednom počeli da vrište, skaču pod stolove i beže glavom bez obzira", navodi izvor sa lica mesta.

Odmah nakon pucnjave, naoružani muškarac je istrčao na Bulevar i uskočio u beli automobil koji se velikom brzinom udaljio u pravcu Cvetkove pijace.

Jake policijske snage su odmah blokirale ovaj deo grada. Na terenu je u toku intenzivna potraga za osumnjičenim i vozilom na osnovu opisa koji su dali svedoci.