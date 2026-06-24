U Dunavu kod Apatina pronađeno je telo starije žene E.Č. (80). Žena je ranije tog dana otišla od kuće biciklom, a policija i nadležne službe istražuju okolnosti ovog događaja
Tragedija
PRONAĐENO TELO ŽENE U DUNAVU! Biciklom se uputila u nepoznatom pravcu pre tragedije kod Apatina (FOTO)
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U Dunavu, u ulazu u zaliv, pronađeno je telo starije ženske osobe, identifikovane kao E.Č. (80) iz Apatina.
Kako saznajemo, žena je danas pre podne biciklom otišla od kuće u nepoznatom pravcu, dok je vozilo pronađeno oko 16 časova naslonjeno na ogradu nedaleko od mesta gde je pronađeno telo.
Telo žene (80) pronađeno u Dunavu kod Apatina Foto: Kurir/J.M.
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Po nezvaničnim informacijama sa lica mesta, najverovatnije se radi o samoubistvu.
Nakon završenog uviđaja, pogrebna služba JKP "Naš dom" je telo utopljenice prevezela u gradsku kapelu.
Kurir.rs
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