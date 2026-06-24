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U Dunavu, u ulazu u zaliv, pronađeno je telo starije ženske osobe, identifikovane kao E.Č. (80) iz Apatina.

Kako saznajemo, žena je danas pre podne biciklom otišla od kuće u nepoznatom pravcu, dok je vozilo pronađeno oko 16 časova naslonjeno na ogradu nedaleko od mesta gde je pronađeno telo.

Telo žene (80) pronađeno u Dunavu kod Apatina Foto: Kurir/J.M.

Po nezvaničnim informacijama sa lica mesta, najverovatnije se radi o samoubistvu.

Nakon završenog uviđaja, pogrebna služba JKP "Naš dom" je telo utopljenice prevezela u gradsku kapelu.

Kurir.rs

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