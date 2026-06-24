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Treće osnovno javno tužilaštvo saopštilo je danas da će javni tužilac vlasnicima lokala koji su oštećeni u požaru u tržnom centru Enjub omogućiti ulazak u pomenute prostorije onda kada se za to steknu uslovi.

Kako se navodi u saopštenju, u požaru je oštećeno oko 30 poslovnih objekata i deo krovne konstrukcije, a velika količina vode prodrla je u prizemni deo etaže,

- Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u periodu od 16.06.2026. godine do 22.06.2026. godine u više navrata obavio uviđaj lica mesta zajedno sa stalnim sudskim veštakom za oblast požara, eksplozija i havarija i službenim licima petog, osmog i desetog odeljenja UKP - PU za grad Beograd. Po nalogu javnog tužioca izvršeno je fotografisanje lica mesta, izuzeti su video snimci sa video nadzora i prikupljena su obaveštenja od građana koji imaju posredna i neposredna saznanja o predmetnom događaju - precizirano je u saopštenju.

1/22 Vidi galeriju Požar u TC Enjub u Bloku 45 Foto: Kurir

Navodi se i da je javni tužilac doneo naredbu za komisijsko veštačenje koja je uručena sudskim veštacima zajedno sa svim do sada prikupljenim dokazima u kojoj je navedeno da je zadatak veštačenja utvrđivanje uzroka požara.

- Takođe, javni tužilac je dao nalog policijskim službenicima da sačine spisak svih vlasnika i zakupaca lokala, da u njihovom prisustvu sačine spisak zatečenih stvari i forografišu ih, da od njih i od predsednika udrženja vlasnika lokala prikupe potrebna obaveštenja, da izuzmu video zapise iz svakog lokala na koji budu ukazali vlasnici i da dodatno obezbede i označe potencijalna žarišta lica mesta na koje je ukazao sudski veštak i to u gornjem delu etaže tržnog centra, kao i da se izuzmu delovi električne instalacije - stoji u saopštenju i dodaje:

Imajući u vidu zatečeno stanje, obavešteni su i građevinski inspektori koji su nakon pregleda lica mesta doneli rešenje o zabrani korišćenja dela objekta - prizemne i spratne etaže lamele, jer bi korišćenjem iste dovelo u opasnost život i zdravlje ljudi i bezbednost susednih objekata i okoline, a takođe je lice mesta označeno službenom trakom kojom se upozorava na opasnost.