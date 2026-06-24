Lekari su se danima borili za njegov život, ali nažalost, Aleksa nije uspeo
Tragedija
ALEKSA (21) IZGUBIO BITKU NAKON 6 DANA BORBE! Tragedija u Kikindi: Preminuo usled zadobijenih povreda u teškoj saobraćajnoj nesreći! (FOTO)
Slušaj vest
Aleksa Tešin (21) iz Kikinde, preminuo je u Univezitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.
Uprkos naporima lekara da mu spasu život, Kikinđanin koji je nakon teške saobraćajne nezgode motociklom, 18. juna, odmah iz kikindske bolnice prebačen u ovu ustanovu preminuo je skoro nedelju dana kasnije od zadobijenih povreda.
Pad sa motora na delu puta između Kikinde i Bašaida kod sportskog aerodroma bio je fatalan. Aleksa je bio ponos svojih roditelja, omiljen u društvu.
Jedno vreme trenirao je odbojku.
Aleksa Tešin biće na večni počinak ispraćen u subotu, u 14 sati, na Mokrinskom groblju u Kikindi. Porodici, rodbini i prijateljima preminulog upućujemo iskreno saučešće.
Kurir.rs/Gradski online
1 · Reaguj
Komentariši