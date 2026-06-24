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Aleksa Tešin (21) iz Kikinde, preminuo je u Univezitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Uprkos naporima lekara da mu spasu život, Kikinđanin koji je nakon teške saobraćajne nezgode motociklom, 18. juna, odmah iz kikindske bolnice prebačen u ovu ustanovu preminuo je skoro nedelju dana kasnije od zadobijenih povreda.

Pad sa motora na delu puta između Kikinde i Bašaida kod sportskog aerodroma bio je fatalan. Aleksa je bio ponos svojih roditelja, omiljen u društvu.

Jedno vreme trenirao je odbojku.