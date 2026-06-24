Slušaj vest

Aleksa Tešin (21) iz Kikinde, preminuo je u Univezitetskom kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu.

Uprkos naporima lekara da mu spasu život, Kikinđanin koji je nakon teške saobraćajne nezgode motociklom, 18. juna, odmah iz kikindske bolnice prebačen u ovu ustanovu preminuo je skoro nedelju dana kasnije od zadobijenih povreda.

Pad sa motora na delu puta između Kikinde i Bašaida kod sportskog aerodroma bio je fatalan. Aleksa je bio ponos svojih roditelja, omiljen u društvu.

Jedno vreme trenirao je odbojku.

Aleksa Tešin biće na večni počinak ispraćen u subotu, u 14 sati, na Mokrinskom groblju u Kikindi. Porodici, rodbini i prijateljima preminulog upućujemo iskreno saučešće.

Kurir.rs/Gradski online

Ne propustiteHronikaKOMBI I TRAKTOR ZAVRŠILI U JARKU: Nesreća na putu Mokrin-Kikinda, tečnost i delovi vozila rasuti po kolovozu (FOTO)
WhatsApp Image 2026-06-18 at 14.08.35.jpeg
HronikaKRIVIČNA PRIJAVA PROTIV KIKINĐANKE (31) KOJA JE POKOSILA DETE: BMW udario dečaka, 13 dana se borio za život, nažalost izgubio bitku (FOTO)
Kikinda
Hronika"BMW" SLETEO S PUTA I UDARIO U KUĆU! Duška sekunde delile od tragedije - stravična saobraćajna nesreća u Kikindi: "Čuo sam škripu guma i JAK udarac!" (FOTO)
WhatsApp Image 2026-05-25 at 18.29.37 (1).jpeg
HronikaTUGA DO NEBA: Preminuo mališan (7) iz Kikinde kog je pokosio BMW! Roditelji neutešni, stric kroz suze izustio: "Imali su samo njega"
Kikinda Žena u bmw udarila sedmogodišnjeg dečaka.jpg